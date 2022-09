Carlos Alcaraz y sus primeros éxitos en casa de Nadal

El planeta tenis se rinde a la eclosión de Carlos Alcaraz, flamante campeón del US Open y nuevo número uno del mundo con apenas 19 años. El murciano ha alcanzado la gloria en Nueva York tras un gran 2022 que confirma su meteórica ascensión en el deporte de la raqueta y para encontrar sus primeros grandes éxitos tanto en el panorama nacional como internacional se establece una conexión con Mallorca. Más allá de las innumerables comparaciones que surgirán con Rafael Nadal, algunos de los triunfos más importantes de Carlitos han sido en casa del tenista de Manacor.

En sus primeras grandes citas como jugador infantil y cadete Carlos Alcaraz ya deslumbró en el circuito Rafael Nadal Tour by Mapfre. En septiembre de 2015 se proclamó campeón sub 12 del Rafa Nadal Tour tras derrotar en la final al malagueño Alejandro Turriziani, cabeza de serie número uno y dos años después repitió éxito en el mismo circuito, pero esta vez bajo la atenta mirada de Rafael Nadal. En octubre de 2016 se hacía con la victoria en el mismo certamen pero en categoría sub 14 en la Rafa Nadal Academy de Manacor, donde le entregó el trofeo su ídolo, tal como reconoció el de El Palmar en una entrevista sobre la misma pista central.

Campeón de Europa y de la Copa Davis junior en 2018, Alcaraz va rompiendo récords de precocidad que le sitúan en paralelo a la espectacular irrupción que protagonizó en su día Rafael Nadal. El murciano va quemando etapas a todas velocidad y estrena su palmarés en los ITF Futures en Denia en 2019, un año en el que había alcanzado sus primeras semifinales en una cita de esta categoría en Palmanova en el mes de enero. Fue el enero siguiente, el de 2020, cuando triunfa de nuevo y por partida doble en la Rafa Nadal Academy by Movistar. Alcaraz conquista dos Futures consecutivos en Manacor antes de empezar a asomarse al circuito ATP del que ahora, apenas dos años después se ha convertido en número. Diecisiete años después ha sido el encargado de desbancar a Nadal como mejor tenista español de la clasificación mundial. En cualquier caso, el mallorquín ha sido uno de los primeros en sumarse a las felicitaciones a la joven estrella que comenzó a forjar sus primeros grandes éxitos en Mallorca.