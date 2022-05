Horario y dónde ver el Nadal-Goffin

Los octavos de final del Mutua Madrid Open presentan este jueves un cartel de excepción y uno de los grandes alicientes del programa de competición vuelve a ser Rafael Nadal, que encara su segundo partido tras arrancar con fuerza a costa de Miomir Kecmanovic. El mallorquín se enfrenta al belga David Goffin en busca de los cuartos de final y con el objetivo de dar un paso más en su progresión tras regresar al circuito después de seis semanas de parón por culpa de la lesión en las costillas que se produjo en el Masters 1.000 de Indian Wells.

Rafael Nadal, que estrena en la cita madrileña de la ATP su temporada de tierra batida, vuelve a escena en la Caja Mágica ante el número 60 de la clasificación mundial y lo hace a partir de las 16:00 en un encuentro que se podrá seguir por televisión en abierto a través de Teledeporte. El de esta tarde será el séptimo duelo entre el manacorí y el belga, cuyo balance de enfrentamientos sonríe al primero por cuatro a dos. Aunque la última vez que se vieron las caras el triunfo fue para el belga, lo cierto es que Nadal siempre ha salido airoso cuando han jugado sobre tierra batida.

«Cuando uno vuelve sin jugar cuesta y a mí también. Tengo una buena capacidad de ser lo suficiente humilde como para saber que las cosas no van a ser perfectas y a parir de ahí construir y saber que va a haber errores. A mí me cuesta igual que a los demás aunque normalmente he vuelto con buenos resultados. Cambia mucho ganar los primeros partidos o no. Si ganas coges enseguida el nivel porque si no, pierdes confianza. Por eso es muy importante la victoria ante Kecmanovic», expresó Nadal tras un primer triunfo en el que dejó constancia de su buen nivel pese a su período de inactividad.