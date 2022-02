El tenista mallorquín Rafa Nadal volvió a las pistas este martes con una sólida victoria ante el estadounidense Denis Kudla en dos sets por 6-3, 6-2 en su estreno en el torneo de Acapulco (México), puntuable para la ATP y que se disputa sobre pista dura.

Tres semanas después de conquistar su histórico vigesimoprimer 'Grand Slam' en Melbourne (Australia), el balear mantuvo su buena racha de este inicio de temporada y sumó su undécima victoria seguida tras un partido donde no pasó excesivos apuros. Ahora, intentará ante el estadounidense Stefan Kozlov lograr su duodécimo triunfo para firmar el mejor comienzo de temporada de su carrera deportiva, que hasta ahora es este junto con el de 2014, donde se vio frenado por su derrota en la final del Abierto de Australia ante el suizo Stanislas Wawrinka.

«Ha sido un partido positivo. Creo que empecé jugando bien y fue una buena victoria en dos sets, lo que siempre es muy positivo para la confianza. Creo que jugué un partido muy sólido y aunque hay un par de cosas que puedo hacer mejor, en términos generales jugué bien, así que no me puedo quejar en absoluto», señaló el de Manacor tras el partido. Nadal, cuarto cabeza de serie en Acapulco, donde atesora tres títulos (2005, 2013 y 2020), ofreció una versión muy contundente con el servicio, con el que no sólo logró ocho 'aces' y no concedió ninguna bola de 'break' a su rival, sino que únicamente perdió cuatro puntos, dos por cada manga.

El tenista también contó con una buena versión de su 'drive' y terminó el partido con 16 golpes ganadores. Un 'break' en el cuarto juego encarriló el primer set a su favor, mientras que en el segundo no encontró respuesta de Kudla, que se vio abajo muy pronto tras perder sus dos primeros servicios y que acabó cayendo en hora y 17 minutos. Junto al balear también superó la primera ronda este martes el conquense Pablo Andújar, que arrolló 6-0, 6-1 al mexicano Alex Hernández y que ahora se cruzará con el ruso Daniil Medvedev, que busca salir de Acapulco con el título que le daría el número uno y que se impuso al francés Benoit Paire (6-3, 6-4). El veterano Feliciano López perdió ante el japonés Yoshihito Nishioka en tres mangas (2-6, 6-0, 6-4) y continúa sin ganar un partido individual en este 2022.