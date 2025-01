Al Mallorca se le acumulan los problemas. A la mala racha de resultados de este principio de año, en la que el equipo ha ido encadenando una derrota tras otra, hay que sumarle ahora una serie de problemas físicos que van a condicionar mucho los planes de Jagoba Arrasate de cara al partido de este sábado (18.30 horas) en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Al técnico vasco se le ha abierto un enorme agujero en el centro del campo y a las bajas del lesionado Manu Morlanes y del sancionado Omar Mascarell se le une la de Antonio Sánchez, que sufre un problema en los isquiotibiales. Por si fuera poco, el entrenador bermellón tiene la duda de Pablo Maffeo, que estos días tampoco ha podido entrenar al mismo nivel que sus compañeros.

El club balear anunciaba este jueves que Antonio Sánchez «terminó el último partido con molestias en los isquiotibiales de su pierna izquierda» y que está «pendiente de evolución en los próximos días», en los que «seguirá un tratamiento específico». La baja del canterano se ceba con una posición del campo especialmente especialmente afectada por las bajas en las semanas recientes. Manu Morlanes, que ya ha empezado a trotar sobre el césped de Son Bibiloni, es baja desde la Supercopa por un problema de rodilla y Omar Mascarell tampoco está disponible para este fin de semana después de que el Comité de Disciplina le sancionara con un partido por su expulsión contra el Betis.

Todas esas ausencias van a obligar a Arrasate a improvisar este fin de semana en el centro del campo, donde apenas le quedan efectivos para dirigir el juego del Mallorca. Sergi Darder y Samu Costa parecen fijos en el once que se enfrentará al Atlético de Madrid y a ellos se podría sumar Dani Rodríguez. En cualquier caso, todo apunta a que el preparador bermellón tendrá que tirar del filial para completar la convocatoria.

La otra gran preocupación para Jagoba está en el lateral derecho porque Pablo Maffeo se encuentra entre algodones. El catalán, que no termina de estar a tope físicamente y no ha acabado los últimos partidos, podría dejarle su sitio a Mateu Morey sin finalmente se cae del once.