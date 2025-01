El Real Mallorca perdió (0-1) ante el Betis en un duelo que los sevillanos sentenciaron en tiempo de prolongación. Fue una derrota cruel. El conjunto de Jagoba Arrasate acumula así cuatro derrotas consecutivas, dos de ellas en Liga, y aún no ha marcado desde que comenzara el año. El Mallorca presentó ayer algunos síntomas de recuperación de los valores que han situado al equipo en la zona alta y fue superior en el primer tiempo. En la reanudación mandó el Betis, aunque el Mallorca, pese a jugar con diez por la expulsión de Mascarell en el minuto 72, no pasó por grandes apuros. Ya en tiempo de prolongación, el árbitro dejó sin sanción un penalti sobre Dani Rodríguez y, poco después, marcó Bakambu y dejó el duelo sentenciado.

Por cierto, yo soy de los que piensan que los mejores siempre han de estar sobre el terreno de juego. Lo digo pensando en Muriqi, aunque si Arrasate lo sentó de inicio…

La afición del Real Mallorca no es especialmente numerosa ni ruidosa. Y siempre he pensado que los hinchas bermellones son excesivamente condescendientes con la falta de implicación que ha demostrado el club en varias oportunidades y con diferentes situaciones. La afición dio ayer una gran lección con una protesta en el minuto 12 por lo sucedido en Arabia, por la actitud de la Real Federación Española de Fútbol y por la tímida respuesta del propio Real Mallorca al defender a su afición. Y es que, aunque los resultados son siempre vitales, no es menos cierto que a este Mallorca le falta implicación con la sociedad. No es bueno que el presidente sea norteamericano, que no haya ni un solo miembro del consejo de administración mallorquín… En los aledaños de Son Moix se pudieron ver algunas pancartas muy claras: «No fue agobio; fue acoso», «Corrupción en la Federación», «Respecte i dignitat» o «Valores antes que millones».