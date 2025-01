Impotencia y rabia en el vestuario del Real Mallorca

La acción polémica del encuentro estuvo localizada al término del partido cuando Ortiz cometió penalti sobre Dani Rodríguez. El jugador del Mallorca no dudó al final del encuentro. «Me hacen un penalti claro, pero el árbitro nos dice que desde el VAR le dicen que no es así, pero es penalti porque me da arriba y me da abajo. No entiendo qué más tiene que pasar para que nos piten penalti», manifestó el jugador del Mallorca.

Las imágenes ya en directo eran muy claras, pero todavía lo son más cuando se observa la repetición de las mismas y el penalti es claro y diáfano. Ortiz agarra primero por la camiseta a Dani para que no pueda llegar con comodidad a la pelota y después además de estirarle por la espalda hacia el césped, lo termina de barrer con la pierna. Sin embargo, el colegiado no quiso saber nada de la acción y el VAR, donde se encontraba el canario Trujillo Suárez a los mandos, decidió también no incidir en la acción e invitar al colegiado a repasarla. Curiosamente después llegó el gol del Betis y todo el esfuerzo que hizo el Mallorca con diez se quedó sin premio. Darder indicó que la roja a Mascarell fue muy dudosa y que en este tipo de acciones donde aparece la duda «nunca caen a nuestro favor». «Sentimos impotencia, seguramente hemos hecho cosas mal para no ganar, pero no se nos ayudó para poder hacerlo. No hemos tenido ocasiones claras, pero hemos sido superiores a ellos once contra once y con la expulsión muy rigurosa. Con la imagen parada hay cientos de expulsiones cada partido y aquí recuerdo que una entrada sobre Copete ni la revisaron. Son acciones dudosas que no caen a nuestro favor. En el penalti de Dani al menos habría que dar la posibilidad al árbitro de ir a verlo así como les has dicho que vaya a ver la expulsión de Mascarell», manifestó el centrocampista de Artà, Samu Costa fue muy parco en palabras, pero su mensaje fue muy claro. «Tenemos que seguir peleando contra todo y contra todos, es así», declaró.