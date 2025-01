Jagoba Arrasate: «Me estoy desenamorando de este deporte»

Jagoba Arrasate se mostraba «muy fastidiado» por la derrota y confesaba su bajo estado anímico. «Me estoy desenamorando de este deporte. Cada semana vemos acciones parecidas y a otros se las pitan y a nosotros no. En eso estamos convirtiendo el fútbol. Cuando el jueves veo la designación arbitral me preocupa más quién está en el VAR que el árbitro de campo. Al final ellos son los que están siendo los protagonistas del encuentro». El entrenador vasco ahondaba en este asunto. «Lo llevo pensando desde hace tiempo y lo digo ahora. Nos está pasando que las acciones en contra nuestra se revisan en el VAR y a favor no. Siento hastío y tristeza».

El equipo bermellón es el más castigado de la Liga y este sábado ha visto la sezta tarjeta roja. «Son jugadas que si paras en el frame se puede expulsar como le pasó a Samu u hoy le ha sucedido a Omar. Pero son jugadas que le avisan desde el VAR. Pero cuando son a nuestra favor, el del arriba no avisa». A este respecto se refirió al posible penalti sobre Dani Rodríguez. «Yo estaba arriba y ha sido clarísimo. El defensa le da arriba y abajo. Creo que el árbitro tenía buena visión de la jugada, pero si no era así, el del VAR le tendría que haber dicho algo. Quiero dejar claro que esto no es a típica rabieta del entrenador que pierde en el minuto 96 sino que es algo que llevo pensando desde hace tiempo y lo digo ahora». El técnico del Real Mallorca tenía el sabor agridulce por el trabajo desarrollado por su equipo. «Es complicado cuando haces cosas bien y no obtienes ningún resultado. En la primera parte hemos sido mejores, hemos realizado un gran esfuerzo sin premio. En la segunda parte ellos han estado mejor, pero también hemos estado ahí. Luego ha llegado la expulsión y el gol en el minuto 96 hay sido un mazazo». Arrasate, a pesar de los protestas, el enfado y la desilusión, también hablaba de los problemas del equipo. «Llevamos muy pocos goles y nos está costando materializar las ocasiones que creamos, ésta es la realidad. No queda otra que seguir trabajando». El míster de Berriatua también fue preguntado por si no cree que el club debería ser más contundente en sus manifestaciones cuando se siente perjudicado. «Bueno, yo llevo poco tiempo aquí pero creo que el club es más de recabar información y hablar en privado. Por manifestarte o quejarte no quiere decir que te vayan a hacer más caso. Mi trabajo es conseguir que no nos metan goles como el que hemos encajado en el último minuto».