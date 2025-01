Jagoba arrasate quiere volver atrás para salir de la crisis

Jagoba Arrasate tiene muy claro que para salir de esa primera crisis en la que parece haber caído desde que pilota al Mallorca es necesario volver atrás. «Tenemos que recuperar la esencia», destacaba este viernes el entrenador vasco a las puertas de un partido trascendental al que no le va a faltar nada. Tras una dolorosa serie de tres derrotas, el conjunto balear vuelve a Son Moix después de casi un mes y medio y lo hará en una jornada en la que la grada sacará los pañuelos para quejarse por todo lo que ha dejado tras de sí la Supercopa y en la que él, sancionado, ni siquiera podrá sentarse en el banquillo. Un tarde de fútbol entre altas temperaturas que podría frenar o acentuar el mal momento que vive el equipo.

«La semana ha sido dura y según van pasando los días vas mirando al frente», decía Jagoba aún pensando en la goleada exprés de Villarreal. «Tocaba hacer autocrítica e ir animándonos y ya estamos con ganas de que llegue el partido y jugar con nuestra gente», continuaba. ¿Las causas de la crisis? El técnico admite que son muchas. «Todo vale», reconoce al respecto. «Si me dicen que ha fallado el entrenador, vale. Si me dice ha faltado actitud, también vale. Necesitamos recuperar la esencia de la primera vuelta, ser un equipo difícil, ser valientes con el balón. Contra el Betis tenemos la primera oportunidad, pero es verdad que en los últimos partidos hemos estado muy mal», argumenta.

Arrasate valora que el equipo regrese a su hogar después de los golpes recibidos. «El calendario es caprichoso y ahora vamos a tener que jugar contra grandes fuera, pero en casa nos vamos a jugar nuestro objetivo y nuestro futuro, ver si estamos para algo más. Entiendo que la afición esté descontenta, pero también recuerdo el último partido contra el Girona y ojalá seamos capaces de recuperar esa atmósfera», afirma.

Para salir del agujero, el Mallorca está obligado a reencontrarse cuanto antes con el fútbol. Y ahí también se agolpan las deudas. «Me preocupa todo lo que nos ha pasado. En ataque hemos generado muy poco y a nivel defensivo, no hemos sido ese equipo aguerrido y con conceptos. Y si lo juntas todo, hace que pase lo que ha pasado», reflexiona Arrasate. «Intentaremos mejorar, pero sobre todo hay que rentabilizar los goles que hacemos. Hemos ganado todos los partido por la mínima eso indica la dificultad que nos supone. Para nosotros, es difícil ganar incluso estando bien, así que imagínate si no lo estamos. Necesitamos más equilibrio y más solidez».

El Mallorca, aparte del Betis, tendrá que jugar este sábado contra un ambiente enrarecido a raíz de la Supercopa y el paso por Arabia. Un clima extraño que alcanzará su pico en el minuto 12 del partido, en el que la afición prepara una pañolada para protestar contra la RFEF y la tibia respuesta del club a los casos de acoso sufridos en Yeda. «Jugamos el dia 9 y seguimos hablando», comenta el técnico. «Entiendo que es la manera de mostrarse y entiendo que la afición esté activa. Hay que respetar la pañolada y centrarnos en lo nuestro. Va a ser un partido con muchas diferentes y muchas cosas raras».

En cuanto al rival, que tampoco llega en su mejor momento, Arrasate lanza un aviso. «No me fio para nada de sus bajas», subraya. «Ganaron en Villarreal hace nada con diez y eso indica su nivel. Tendrán un once reconocible y sabemos cómo es. No estamos para fiarnos de nadie. Si seguimos en esa línea de los últimos partidos nos generarán muchas dificultades. Nos preocupan, sobre todo, lo nuestro».