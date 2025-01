El Villarreal goleó al Real Mallorca (4-0) en un pésimo primer tiempo del conjunto de Jagoba Arrasate. El equipo de Marcelino humilló al Mallorca en siete desgraciados minutos que sirvieron para que Costa, Álex Baena, Parejo y Pino sentenciaran el duelo con cuatro goles. Un gran desastre. El Mallorca encadenó errores, faltó intensidad, sobraron imprecisiones y las pérdidas de balón fueron una constante. El conjunto de Arrasate quedó KO y nunca reaccionó.

El técnico del Mallorca buscó la reacción del equipo en el descanso y retornó al terreno de juego con las incorporaciones de Copete, Mateu Morey, Antonio Sánchez y Navarro. El equipo cambió de sistema, pasó a jugar con tres centrales, con la única intención de maquillar el resultado y acabar el partido con un resultado digno. Asano sustituyó a Larín en los minutos finales y Valery suplió a Valjent, conmocionado, pero el marcador ya fue una condena sin apelación posible.

El 2025 no ha podido comenzar peor para el Mallorca, que quedó eliminado de la Copa por el Pontevedra y(3-0) de la Supercopa por el Madrid (3-0). Y ayer, goleada en Villarreal para sumar diez goles en contra y ni un solo a favor.

El Villarreal es un viejo enemigo. La animadversión hacia el club ‘groguet’ no es nueva, sino que viene de lejos. Y no hablo solo de la denuncia que provocó que el Mallorca no pudiera jugar en Europa la temporada 2010-2011. Personalmente, recuerdo con especial dolor la victoria del Villarreal en el viejo Lluís Sitjar (0-1) que provocó que Miquel Dalmau (DEP) destituyera a Llorenç Serra Ferrer en la penúltima jornada de la temporada 1992-1993. Jaume Bauzá llegó al banquillo, pero e ascenso se escapó en la promoción de ascenso ante el Albacete. Ah, por cierto, un año después del famoso partido llegaron al Mallorca Eres y Edu, procedentes del Villarreal. En fin…