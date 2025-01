El Real Mallorca ha vuelto al trabajo con el punto de mira puesto en el encuentro que disputará este próximo lunes día 20 de enero ante el Villarreal en el estadio de La Cerámica. Los jugadores de Jaboga Arrasate han disfrutado de dos días libres con el fin de desconectar de todo lo sucedido en la Supercopa y avanzar en el proceso de regresar a la normalidad en todos los frentes. Liberados también de la Copa del Rey el equipo centra toda su atención en el torneo doméstico donde tiene mucho recorrido hecho de cara a certificar la salvación.

Este martes tocaba de nuevo verse las caras en Son Bibiloni y el entrenador se ha encontrado con dos ausencias justificadas, dos de sus hombres importantes en el once titular y que no han podido iniciar la trabajo de entrenamientos con normalidad. Uno de ellos es el atacante Vedat Muriqi, que debido a un resfriado no ha podido desplazarse hasta la ciudad deportiva y ha quedado en su domicilio recuperándose.

El delantero es una de las piezas importantes de Arrasate y dentro de lo malo, lo mejor es que esta molestia se ha localizado en este inicio de semana y por lo tanto hay tiempo por delante para que pueda recuperar fuerzas y estar a disposición del entrenador con vistas al primer compromiso liguero de este mes de enero.

El otro futbolista que tampoco ha podido estar a disposición de su entrenador ha sido Morlanes, en este caso por precaución tras sufrir un golpe en el partido de la Supercopa disputado ante el Real Madrid.

En principio se espera que ambos puedan estar a disposición del entrenador con vistas al choque contra el ‘submarino amarillo’ en lo que será una exigente vuelta a la competición tras la disputa de la Supercopa de España en Arabia Saudí.