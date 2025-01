El Real Mallorca ha remitido en la jornada de hoy un extenso y detallado informe a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con todos los incidentes que sucedieron al término de la semifinal de la Supercopa de España y que afectó a seguidores mallorquinistas, en especial a las mujeres de algunos de los futbolistas, que denunciaron acoso, vejaciones e incluso tocamientos por parte de un grupo de seguidores indígenas del Real Madrid. Desde el primer momento en el que se conocieron los hechos, el club balear solicitó ayuda a los aficionados presentes en el estadio e incluso a los medios de comunicación para recabar todo el material gráfico posible para que la RFEF tuviera constancia de los graves incidentes ocurridos en Yeda (Arabia Saudí).

Durante esta jornada, una vez recogido todo el material, el club ha dado traslado de toda la documentación al organismo que preside Rafael Louzán para que estudie y analice lo ocurrido. Asimismo, la RFEF también está revisando todas las cámaras de televisión tanto dentro como fuera del estadio King Abdullah para tratar de identificar a los agresores para que sean sancionados por ello.

Desde el Real Mallorca no entienden que sus aficionados abandonaran el recinto sin ningún tipo de protección ni control de seguridad. Cabe recordar que Cristina Palavra, la esposa del futbolista del Mallorca Dani Rodríguez, fue la primera en desvelar el acoso sufrido desde que abandonaron el estadio hasta llegar a los autocares. «La salido ha sido un poco complicada. Íbamos con los niños y hemos estado sin seguridad. Los chicos de este país se han puesto a hacernos fotos desde muy cerca y nos han estado acosando a mí y a Natalie, la mujer de Dominik Greif», señaló a IB3 Televisió. Numerosos aficionados mallorquinistas presentes en Yeda reconocieron haber pasado miedo por el comportamiento «irracional» de un grupo de seguidores madridistas en Arabia.

Con este extenso informe, el Mallorca pretende que la RFEF, que todavía no se ha pronunciado de forma oficial sobre los incidentes, tome cartas en el asunto y depure responsabilidades. «Esto no puede quedar en el olvido y no puede volver a suceder» comentaba Alfonso Díaz unas horas después de los hechos.