Jordi Horrach pide a la Federación Española que haga autocrítica y pida perdón a los aficionados

El presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears, Jordi Horrach, asegura que la RFEF debería hacer «autocrítica» por los hechos acontecidos en Yeda y que involucraron a la afición del Mallorca ya que parte de ella fue acosada por aficionados locales produciéndose momentos de mucha tensión. Horrach no desvió la atención y se mostró crítico con las manifestaciones de Rafael Louzán, presidente de la Española, que ensalzó el cariño recibido por Arabia Saudí durante la semana de la Supercopa.

En declaraciones a Radio Nacional de España, el máximo mandatario del fútbol balear indicó que se adhiere al comunicado del Moviment Mallorquinista ya que es «lo más justo». «Es lo que debe hacerse en estos momentos, intentar buscar responsables para mejorar una situación que ha sucedido y todo lo que sea trabajar para que esto no vuelva a ocurrir es una gran noticia y el Moviment es pionero en este tipo de iniciativas y es de agradecer que una entidad como esta se ponga delante de una demanda como esta», indicó.

Horrach fue preguntado también por las declaraciones de Rafael Louzán en el que indicaba que Arabia les ha tratado «con mucho cariño» y que es un país con el que seguirán organizando acciones en el futuro. «Son declaraciones desacertadas. Para organizar una Supercopa y una competición de este nivel en un país extranjero hay que intentar regular y mantener la seguridad tanto dentro como fuera del campo, también en los accesos que utilizan los aficionados», manifestó Horrach.

«El tema de la seguridad parece que en Europa lo tenemos muy asimilado, pero no así en Arabia y por lo tanto, si no somos capaces de tener un protocolo de seguridad para todos, lo primero que hay que hacer es autocrítica y decir que esto no ha funcionado y pedir disculpas a los aficionados y aficionadas que en un momento dado fueron acosados dentro y fuera del campo y analizar si este país u otro es merecedor de albergar una Copa de España con todo lo que ello representa a nivel mundial. Estas medias son la esencia de que hoy podamos ver un partido con tranquilidad», reflexionó el presidente de la FFIB al programa de Xisco Díaz en RNE.

Jordi Horrach también manifestó que él ha tenido conversaciones tanto con el Real Mallorca como con la Federación Española relacionados con los incidentes a la salida del estadio de Yeda. «Los dos son conscientes, uno de lo que ha ocurrido y otro de lo que hay que hacer para mejorar y por lo tanto sorprenden las declaraciones posteriores (de Louzán) porque han sido hechos tan graves que merecían una autocrítica. La RFEF debe hacer autocrítica porque cuando vas a jugar a un lugar como ese tienes que tener seguridad y que no solo el dinero sea el motivo esencial y principal de esos acontecimientos, también hay que asegurar esa parte de seguridad», declaró el presidente de la FFIB.