La expedición del Mallorca regresó a la isla en la tarde de este viernes molesta por los episodios de acoso sufridos en el estadio de Yeda donde se disputó la semifinal de la Supercopa de España y aficionados y familiares de los jugadores han coincidido en señalar que no repetirían la experiencia. «No volvería a Arabia».

Así se han manifestado varias aficionadas que han atendido a los medios de comunicación en el aeropuerto de Son Sant Joan, algunas de las cuales sufrieron comportamientos abusivos por parte de hinchas locales a la salida del estadio King Abdullah. «He vivido situaciones que nunca había visto en un campo de fútbol», ha señalado una de las chicas afectadas, que tuvo que lidiar con las actitudes agresivas de seguidores tras el pitido final del partido.

Isabel Bastides, madre del delantero mallorquinista Abdón Prats, ha indicado: «Con esta salida del estadio no creo que repitiera la experiencia». Bastides ha expresado su rechazo a cómo aficionados presentes en el campo asediaron a la expedición bermellona. «Al principio fueron móviles en la cara y personas incomodando, y la cosa se iba complicando cuando te acercabas a la salida. Pasabas pena por tu salud», ha señalado la madre del jugador mallorquín, quien, no obstante, ha aclarado que ella no presenció acosos sexistas.

En la misma línea se ha manifestado una familiar de José Copete, quién sí ha afirmado que tuvo que soportar comportamientos obscenos (haciendo el gesto de caerse la baba) cerca del autobús y ha explicado que «cada mujer ha vivido su experiencia», refiriéndose a las situaciones de acoso físico que sufrieron otras familiares de los jugadores. Otros integrantes de la expedición han explicado que se sintieron abandonados por parte de la seguridad del estadio. Incluso algunos que alabaron el trato recibido en el periodo previo al encuentro contra el Real Madrid, han sido tajantes a la hora de asegurar que no volverían a viajar a Arabia Saudí