El Mallorca se adentra en el partido más importante de la temporada hasta el momento y el vestuario está al tanto. Así lo recordaban el entrenador del grupo, Jagoba Arrasate, y su capitán, Antonio Raíllo, que en la antesala de su enfrentamiento contra el Real Madrid esquivaban todas las bombas que les lanzaba la prensa sobre Vinicius y recordaban que el partido de este jueves es un regalo que, por cierto, preferirían disfrutar en compañía de sus aficionados.

«El año pasado estuve tres días con Osasuna y ojalá ahora pueda estar toda la semana», empezaba diciendo Arrasate, que hacía otro matiz importante: «Si estoy hoy aquí es gracias a Javier Aguirre, Toni Amor o Pol Lorente y al trabajo que hicieron ellos la temporada anterior», apuntaba el técnico vasco.

Según Jagoba, el Mallorca ha tenido tiempo para digerir el batacazo de Pontevedra y afrontar la Supercopa «con toda la ilusión del mundo. Esto es una competición diferente y además se juega fuera de España», explicaba para separar bien una cosa y otra.

El técnico bermellón bromeaba cuando le recordaban los elogios de Carlo Ancelotti. «Creo que juega al despiste para que me venga arriba», decía. «Siempre me ha tratado fenomenal, pero si le podemos ganar mañana, mucho mejor», recordaba antes de asegurar que no le cambia el plan el hecho de que pueda jugar Vinicius. «Una vez redactado el acta sabíamos que iba ser así. Es un grandísimo jugador, difícil de parar y habrá que hacer un gran trabajo colectivo para que no brille», recomendaba. «Si les quitas a cualquiera jugará otro. E incluso con diez te ganan, como el otro día en Valencia».

Arrasate, que mantiene que Samu Costa llega justo al partido por esa lesión que sufrió antes de que acabara el año anterior, sostiene que para ganar al Madrid «hay que mezclar un poco todo. No hay que perder la esencia, sabiendo lo que tenemos enfrente. El partido pasa por hacerlo todo redondo, por estar bien, por que no tengan espacios para correr, por llevarlos a nuestro terreno. Queremos ganar y si no, empatar e ir a la tanda de penaltis. En el partido de la primera jornada estuvimos bien y el partido fue igualado. Ambos hemos evolucionado y estamos en diferentes momentos», señalaba. «Es una cita histórica y así la tenemos que afrontar», afirmaba Arrasate, que reconocía que en el entreno final ensayaría los penaltis «desde la naturalidad».

Antes del entrenador mallorquinista había pasado por la tribuna de oradores Antonio Raíllo, en una intervención en la que recordaba a todos los aficionados que se han quedado estos días en Palma y en la que recibía numerosas preguntas sobre Vinicius que acabarían en su mayoría sin contestar.