Jagoba Arrasate solo piensa en el Pontevedra. Aunque el mes de enero llega cargado de compromisos, alguno de ellos histórico, el entrenador del Real Mallorca solo tiene ojos para su primer rival en la Copa del Rey, al que se enfrenta este viernes en Pasarón. El equipo balear se desplaza este jueves a tierras gallegas con una expedición en la que, además del lesionado Samu Costa, solo faltan Antonio Raíllo, por decisión técnica, Javi Llabrés y Daniel Luna, que podrían salir cedidos durante el mercado de invierno que acaba de abrirse.

«Hemos llegado bien después de las vacaciones y estamos con ganas de afrontar el mes de enero», destacaba este jueves Arrasate en Son Bibiloni. «Hemos tenido una buena semana de entrenamientos y estamos preparados», añadía subrayando el riesgo que existe en la primera eliminatoria copera. «No es un partido trampa porque hemos visto mucho del Pontevedra y sabemos de su potencial. Vamos mas que avisados. Están en un buen momento y en casa son un equipo muy ofensivo y que trata de ser dominador. Sabemos a lo que nos exponemos», avisaba.

«El que ha vivido lo del año pasado sabe lo bonita que es la Copa y lo importantes que es para la afición», comentaba Jagoba Arrasate. «Igualarlo es muy difícil y superarlo ya sabemos lo que significa. Queremos que el viaje sea largo pero hay que pasar diferentes estaciones y la primera es mañana», agregaba el técnico, que afirma que alineará «el once más competitivo posible».

El técnico bermellón explicaba que la ausencia de Raíllo en la convocatoria para estos dieciseisavos de final se debe a que ha preferido «llevar solo tres centrales en vez de cuatro» y que con Llabrés y Luna habrá que esperar «a ver qué pasa con ellos» en estas próximas semanas. En esa misma dirección y refiriéndose a los posibles movimientos que pueden darse en la plantilla, el de Berraitua dejaba claro que le gustaría que Siebe van Der Heyden siga formando parte del grupo. «Tenemos cuatro centrales y nos gustaría seguir así. En ella posición de extremo sí que tenemos gente que no está participando y eso hace que algunos tengan poca continuidad. Si a eso le añades que son jóvenes y necesitan jugar, veremos qué ocurre con ellos».

En cuanto a posibles llegadas, Arrasate se mostraba tajante. «Yo soy de los que dicen eso de ‘virgencita, virgencita, que me dejen como estoy, porque lo importante es no debilitarnos. A partir de ahí, cualquier equipo es susceptible de mejorar, pero ahora no pienso en eso. Tenemos demasiados jugadores en algunas posiciones y lo importante es mantener la exigencia», concluía.