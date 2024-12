Jagoba Arrasate se mostraba muy satisfecho con la victoria conseguida en el Coliseum. «No es fácil ganar aquí y lo hemos hecho gracias a un partido muy serio y trabajado». El técnico mallorquinista calificó como «tres puntos de oro» la victoria gracias al gol de penalti de Cyle Larin. «Él se ha fabricado el penalti y luego lo ha transformado. Sigue dándonos muchas cosas. El trabajo del equipo unido al acierto de los jugadores de arriba hace que estemos en la posición en la que nos encontramos». Arrasate reconoció que «el Getafe entró mejor al partido que nosotros pero nos hemos ido asentando. La jugada de Larin ha sido clave y luego nos hemos defendido muy bien».

Es la primera victoria del técnico de Berriatua en Getafe como entrenador. «Aquí sólo había ganado el Girona este año y yo he venido no sé cuántas veces y tampoco había logrado nunca los tres puntos por lo que es un triunfo muy especial». Arrasate reconoció que «poner el 3 en nuestra clasificación con esos 30 puntos es muy bonito y nos acercamos a nuestro objetivo, pero no pensamos ahora más que en la Copa, que es nuestro siguiente compromiso. No tengo miedo de que la Supercopa distraiga al equipo de la Liga, pero sí de que lo haga respecto a la Copa del Rey. Ahí sólo tenemos una oportunidad. Luego llega la Supercopa y después otra eliminatoria de Copa y después el Villarreal, pero tras las vacaciones sólo pensamos en la Copa».

Respecto a la competición en Arabia, el entrenador bermellón dijo: «Estamos en disposición de ir ahí sin complejos», reconociendo el buen momento del equipo. Arrasate, tras esta primera vuelta, dio un sobresaliente a los jugadores y un notable para él. «Los futbolistas son quienes tienen más mérito, pero yo también me he puesto buena puntuación» dijo entre risas.