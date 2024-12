Arrasate: «Ha sido la victoria del esfuerzo»

Jagoba Arrasate se mostraba muy satisfecho con la victoria lograda ante el Girona. «Creo que ha sido un triunfo justo producto del esfuerzo y el carácter con el apoyo de esta maravillosa afición». El técnico bermellón destacaba la solidaridad del equipo. «En la segunda parte nos ha tocado defender, pero lo hemos hecho muy bien y apenas hemos concedido ocasiones al contrario». El entrenador vasco destacó la valentía de su equipo. «Se puede perder 1-5 contra el Barça pero también ganar porque con diez hemos ido a por la victoria y ha demostrado personalidad». El técnico de Berriatua reconocía que se mostraba muy contento con el doblete logrado por Cyle Larin. «Me alegro mucho por él porque no ha tenido una estancia fácil. Llegó con la vitola de goleador tras un traspaso costoso. Nos ha ayudado a conseguir esta victoria y seguro que es un chute de autoestima para él».

El punto negativo del partido fue la expulsión de Muriqi, la segunda de la temporada tras la sufrida hace unas semanas en Las Palmas. «Si ves el frame pues la jugada es de expulsión, pero luego ha habido otra parecida que no se ha sancionado (en referencia a un pisotón de Van de Beek a Copete). Ya son cinco jornadas en la que jugamos en inferioridad pero es algo que tenemos que evitar. Esta vez ha salido bien pero es demasiado esfuerzo». En cuanto al futuro, el entrenador bermellón ha reconocido que tiene una plantilla «con demasiados jugadores y no creo que haya nueva incorporaciones en el mercado invernal».

Copete, que jugó por la sanción a Raíllo, calificó de «muy bonita» la victoria. «Nos hemos vaciado y ha sido un triunfo muy importante con uno menos». El central reconocía que la expulsión de Muriqi podría haber sido justa «pero ha habido otra parecida que se podía haber revisado y no se ha hecho». El jugador sevillano se mostró muy satisfecho «porque 27 puntos están muy bien a estas alturas. Ahora toca descansar y preparar el partido contra el Getafe, que será muy duro».

El entrenador del Girona, Míchel, se mostró muy enfadado porque «parecía que se jugaban más que nosotros en los duelos y eso no me ha gustado nada. No he visto un equipo agresivo para hacer daño aun rival que no tenía la pelota. Nosotros hoy no hemos competido por el partido».