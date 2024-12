Jagoba Arrasate sufría este martes su derrota más dura como entrenador del Mallorca. El técnico vasco lamentaba lo abultado de la derrota y que el partido se hubiera roto en el segundo acto tras el gol tercer gol del Barça, que sacaba del encuentro a sus jugadores.

«Es un resultado muy duro para nosotros, sobre todo yendo 1-1 al descanso, pero la jugada del penalti nos ha hecho mucho daño. A partir de ahí han aparecido los espacios y ellos han sido muy superiores», reconocía. «Nosotros también hemos cometido muchos errores. Hay que aprender de esta dura derrota y levantarnos porque el martes hay otro partido».

En cuanto a la jugada del penalti que suponía el segundo del Barça, Arrasate señalaba que la acción nace de un error de posición de su propio equipos. «Nos pilla un poco desajustados, Lamina gana la posición y no creo que Mojica le haga mucho, pero ahí cada uno mira sus intereses. Luego prácticamente no ha habido partido».

«Mojica tiene confianza con Morlanes, ya se conocen desde el Villarreal», explicaba Arrasate acerca de la actitud del colombiano el centrocampista aragonés y el encontronazo que ambos había mantenido sobre el césped. «Y la confianza te permite decir más cosas. Creo que le decía que teníamos que sacar más de zona y llevarle al otro lado. El vestuario está fastidiado porque teníamos mucha ilusión en este partido y hemos hecho un gran esfuerzo, sobre todo en el primer tiempo. Luego los espacios han hecho que fuera imposible. El equipo está alicaído, pero en menos de tres días viajamos a Vigo. Si tiene que venir algo, que venga de golpe. Nos tenemos que levantar, tenemos 24 puntos y hay que afrontar el partido del viernes como se merece».

Abundando en el tema de Mojica, Jagoba admitía que el colombiano no había estado afortunado. «Está jugando mucho, viajes largos y con Lato lesionado tiene que acumular más minutos de los debidos. Ha cometido algún error, como en la jugada del primer gol, en ese despeje con la derecha en el que además tiene mala suerte. El fútbol tiene estas cosas. Hoy todos hemos cometido errores y ante estos equipos lo normal es que lo pagues».

«Aparte de hablar de aspectos tácticos hablaremos de esto porque a mí no me gusta. No lo justifico, pero tienen mucha confianza. No está para recriminar porque todos hemos cometido errores. Cuando perdemos, perdemos todos y nos tenemos que levantar todos», añadía el técnico bermellón.

En cuanto a los fuera de juego del Mallorca, que llegaba a amontonar once, el entrenador mallorquinista reconocía que los problemas que plantea el Barça en ese sentido no son fáciles de solventar. «Lo hemos trabajado, pero la mayoría de veces hemos caído en esa trampa». Además, el de Berriatua apuntaba que ponerse por detrás en el marcador por segunda vez había resultado demasiado doloroso para sus futbolistas. «Cuando pierdes 1-5 no hay que poner excusas. Hoy ha venido todo de golpe y ojalá se quede ahí».