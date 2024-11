Arrasate: «Son tres puntos de oro»

Jagoba Arrasate se mostraba muy satisfecho con la victoria frente al Valencia. «Son tres puntos de oro. Era un partido importante y el gol del empate nos ha liberado y luego entre una genialidad de Darder y Abdón nos han dado la victoria». El técnico bermellón quiso destacar el apoyo de los asistentes ayer a Son Moix. «Es un triunfo del equipo y de la afición porque nos ha ayudado mucho». Arrasate valora más los 24 puntos que estar de forma momentánea quintos en la clasificación. «Tener 24 puntos en 15 partidos es una cifra muy buena y se afronta el fin de semana con otra alegría». El próximo martes el Barcelona visitará Son Moix. «Hoy es día para disfrutar y a partir de mañana ya pensaremos en el Barcelona».Arrasate le dio mucho mérito al hecho de remontar el encuentro y hacerlo sin Muriqi.

«Confío en mis delanteros y me hace muy feliz por ellos. La victoria ha sido sufrida y trabajada ante un buen rival». El entrenador también destacó a Dani Rodríguez. «Lleva 3 goles y cuatro asistencias. Es un jugador muy inteligente, como Abdón, y está viviendo una segunda juventud. Cuando juega, casi siempre aporta cosas». El técnico de Berriatua quería un triunfo en casa. «Sólo habíamos conseguido dos victorias en casa y queríamos hacerlo en viernes para que se pudiera disfrutar bien el fin de semana». El míster bermellón también destacó el hecho de que el equipo ya está en números muy a tener en cuenta. «Es importante que tengamos una media de un gol por encuentro y que recibamos menos de uno. Si seguimos por esa línea iremos bien». En cuanto a los cambios de Robert Navarro y Mateu Morey, que parecían tocados, dijo que habían sido «calambres y se recupera mejor con un triunfo».

Abdón Prats, el héroe del partido, no quiso ponerse la etiqueta de ‘salvador’. «He tenido la suerte de meter el gol de la victoria y estoy feliz por el equipo y la afición». El delantero de Artà abogó por la «humildad y el trabajo pero también con ambición» para seguir por esta línea. Respecto al gol, dijo que «la conexión con Sergi es especial. Hemos jugado juntos desde pequeños y sabía que no le iba a pasar el balón a Maffeo y que lo iba a centrar. He rematado con todo y ha ido dentro».

Por su parte, el entrenador del Valencia, Rubén Baraja, dijo que «el partido era de empate». El técnico de Valladolid también admitió que el equipo «debe estar concentrado todo el rato porque teníamos el partido controlado». Es la sexta ocasión en esta temporada en la que el conjunto levantino se pone por delante en el marcador y nos consigue la victoria.