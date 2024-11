Remontada para soñar con Europa

Otro gol de partido de Abdón Prats y otra victoria para mantener encendido el fuego de la ilusión. Porque el Real Mallorca va a pasar el fin de semana acampado en las montañas de la Liga. El equipo de Jagoba Arrasate, alertado por la diana inicial de Luis Rioja desde el punto de penalti, reducía al Valencia con los goles de Cyle Larin y el Dimoni d’Artà para meter tres puntos más en la hucha. y seguir engordando unos ahorros que ahora mismo le dan, como mínimo, para opositar a esa preciosa pelea por entrar en Europa (2-1).

Se ha acostumbrado el Mallorca al ritmo diésel, a que sus partidos empiecen al trantán y vayan ganando velocidad, ritmo y revoluciones en cuanto alguno de sus futbolistas aprieta el detonador. Si en Las Palmas fue Muriqi el que encendió el último castillo de fuegos artificiales, contra el Valencia era precisamente el héroe de aquel mismo partido, Johan Mojica, el que echaba a rodar colina abajo la bola de nieve. El colombiano, con los brazos abiertos y separados del tronco dentro del área, tocaba con la mano derecha un centro irrelevante de Javi Guerra para provocar un penalti en contra y terminar con media hora de errores, decisiones mal ejecutadas y algún que otro bostezo. Luis Rioja, uno de los nombres que habían sonado para reforzar las alas mallorquinistas durante el mercadeo del verano, engañaba a Greif para abrir el marcador y el encuentro. Un gol que advertía a los de Son Moix y premiaba el esfuerzo de los valencianistas, que sin hacer nada del otro mundo sí que habían llegado algo mejor al final del primer tercio.

El Mallorca se descamisaba justo después. Azuzado por el guantazo que acababan de darle y consciente de la oportunidad que se le perdía, el conjunto balear empezaba a maquinar enseguida. Larin, tras un baile cerca del área de Darder, probaba por primera vez los guantes de Mamardashvili y recordaba que había partido. Apretaban los de Jagoba para reiniciar el pulso antes de cruzar el ecuador y, justo cuando parecía que el tren se le iba, trazaban la mejor jugada de la noche. Al primer toque y con una precisión milimétrica. Tanta, que tenía que aprobarla el VAR en la revisión definitiva. Una cadena que empezaba en Samu Costa y acababa con un remate quirúrgico de Larin tras pasar fugazmente por las botas de Robert Navarro y Dani Rodríguez. Golazo para volver a empezar y jugárselo todo a una mano y en un tiempo.

El Mallorca destapaba el segundo acto de forma muy similar al primero. Macerando su propuesta desde el principio. Sin volverse loco, gestionando con cuidado sus emociones y midiendo bien los pasos para no quedar al descubierto ante un Valencia que también se arrimaba con cierto peligro si le abrían la puerta. No solo no llegaba a inclinarse el pulso, sino que los bermellones perdían por el camino a Robert Navarro, que abandonaba el campo llevándose la mano a la zona posterior del muslo izquierdo. Al Mallorca, eso sí, le quedaba comprobar el efecto de los cambios y meterse en su terreno.

A falta de 13 minutos comparecía Abdón sobre el tapete. El delantero mallorquín sustituía a Larin, que ya había cumplido con su parte en la misión de amortiguar la baja de Muriqi. Envuelto en esa magia que se ha convertido en su gran seña de identidad, el 9 rojinegro se metía en el campo mientras se abrochaba la capa de superhéroe y esperaba su momento. Breve, como casi siempre. Solo cuatro minutos después de sumarse al reparto tomaba posiciones cerca del área, agazapado y camuflado entre la defensa valencianista, aguardando a la evolución de la jugada que estaba en marcha. La bola caía en el poder de uno de sus vecinos y amigos de la infancia, Sergi Darder. El centrocampista empaquetaba la pelota y se la mandaba a Abdón, que en pleno despegue había conseguido la distancia necesaria para rematar a placer, ampliar su colección de goles para el recuerdo y ganar un partido que tras nacer boca abajo acababa alimentando la imaginación del público de Son Moix. En una semana marcada el rojo, el Mallorca levanta los pies del suelo.