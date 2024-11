Arrasate: «Nunca había vivido nada parecido»

Jagoba Arrasate ha reconocido al término del encuentro que nunca había vivido nada parecido» refiriéndose a la jugada de la expulsión de Muriqi y el libre indirecto que supuso a la postre el gol del triunfo mallorquín. «No entendíamos lo que estaba pasando, si había habido alguna provocación de Mata.., pero por fortuna he decidido la genialidad de Moji para darnos la victoria». El técnico no tiene nada claro que se tenga que entrar en este tipo de jugadas. «Parece que la regla es clara, que si hay provocación es libre indirecto, pero son acciones de fútbol y yo creo que es demasiado si ya entramos en estas jugadas. Ya con las manos se está saliendo la cosa un poco de madre». respecto al último gol ha dicho que «estas jugadas no se entrenan. Lo habrán hablado los jugadores en el momento y han estado muy acertados».

El técnico mallorquinista ha explicado que el equipo «ha sufrido muchísimo, pero el esfuerzo ha merecido la pena». Del encuentro, Arrasate ha añadido que «en el primer tiempo ellos tuvieron la oportunidad más clara por medio de Fabio (Silva) con el remate al palo. Pero hemos hecho una gran segunda parte, nos hemos puesto 0-2 y hemos tenido el 0-3 con Muriqi y luego en dos jugadas con un rebote y un penalti nos han empatado. Ellos han tenido el mérito de empujarnos mucho». El técnico de Berriatua se mostró muy contento del debut de Mateu Morey. «Ha sido una gran noticia. En el segundo tiempo ha estado correcto y en el segundo se ha incorporado más al ataque y estos 80 minutos seguro que los recordará siempre». Arrasate reconoció que «si me dicen que en el partido expulsan a Muriqi pero ganamos el partido, lo firmo. Sin ninguna duda. La victoria es lo más importante».