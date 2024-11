Al Mallorca le crecen los problemas: Maffeo KO

Las dos semanas de parón internacional han supuesto un suplicio para el Real Mallorca de Jagoba Arrasate. Lejos de poder tomarse un respiro para afrontar el final de año con fuerza y optimismo, el de Berriatua ha visto como ha perdido a Pablo Maffeo. El catalán sufre una lesión en el isquiotibial que le obligará a parar una o dos semanas y abre un nuevo debate en el lateral derecho.

Maffeo es un futbolista que ha heredado los galones de los últimos años. Ha sido indiscutible a lo largo de esta temporada con Arrasate y su rendimiento ha sido el esperado en este inicio de campeonato. Ha vuelto a demostrar que con la cabeza 100 % en el césped le da un punto extra de competitividad al equipo por esa zona. Sin embargo, sigue arrastrando problemas físicos desde el año pasado, donde se perdió un tercio de la competición.

Por el momento, este curso, ya lleva dos lesiones que obligan al de Berriatua a reinventarse en busca de un reemplazo en su propia plantilla. Ante el Atlético de Madrid, Maffeo salió del campo renqueante tras un esfuerzo que supuso el 0-1 del conjunto colchonero y tocándose la parte trasera de la pierna.

A lo largo de la semana pasada entrenó a un ritmo menor, pero con normalidad. Sin embargo, para empezar a preparar el partido contra Las Palmas, el catalán se resintió de su dolencia en el isquiotibial generando dudas en el entorno hasta el punto de descartar su presencia en Gran Canaria. Con este segundo contratiempo se abre un debate interno para solucionar un socavón en la escala diestra de la zaga.

Con Valery entre algodones, la titularidad en esta posición se debate entre Mateu Morey y Antonio Sánchez. En condiciones normales, el de Petra debería ser el sustituto natural de Maffeo, pero su maltrecha rodilla y la lesión que le obligó a parar en septiembre complican la situación. Sin jugar ningún minuto en partido oficial desde que llegó a la isla, su papel en el equipo deja muchas dudas, incluso abre la posibilidad de que en invierno tenga que buscar una salida. Arrasate está contento con la implicación del mallorquín, pero todavía no ha conseguido encontrar el momento oportuno para darle la oportunidad en forma de minutos en liga.

La otra opción y la que parece que convence más a Arrasate es la de Antonio Sánchez. El mediocentro mallorquín demuestra cada vez que entra en el campo su polivalencia. Sin embargo, se nota que no está del todo cómodo asumiendo estas funciones aunque cuando le toca actuar allí, lo hace a un buen nivel. Este curso ha jugado allí en cuatro partidos e incluso fue el elegido para sustituir a Maffeo en el último partido, por lo que tiene más papeletas para formar parte del once .

Delantera

Por otro lado, Abdón Prats es seria duda para el compromiso de este sábado a las 18.30 horas. A pesar que el de Artà no es la principal opción para ser titular, la llegada tardía de Larin podía suponer un cambio en el once incial ante Las Palmas. Sin embargo, el ariete mallorquín arrastra molestias y sigue sin entrenar con normalidad.

Todo parece indicar que el titular será de nuevo Vedat Muriqi y que Abdón no saldrá de inicio y tal vez no estará en la convocatoria. El dimoni está teniendo protagonismo escaso, como en los últimos años y no ha conseguido coger peso en las alineaciones, a pesar de haber marcado un gol que supuso uno de los triunfos de este curso.

El que seguro no estará es Asano. El japonés se ha instalado en la enfermería desde el pasado mes de septiembre y ya está pisando césped con asiduidad, aunque sigue sin tocar la pelota.