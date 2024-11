El Real Mallorca perdió (1-0) ante el Alavés en Vitoria. El conjunto vasco, que acumulaba cinco derrotas consecutivas, superó al equipo de Jagoba Arrasate, que presentó un once novedoso. Ya dijo Greif que no le gustaba nada, ni poco ni mucho, la alternancia en la portería, pero Arrasate continúa en su idea de ofrecer también la titularidad a Leo Román, que ha cumplido siempre con solvencia. Ayer, en Vitoria, pese a que el equipo funciona, el técnico dio confianza a un buen número de poco habituales al introducir hasta seis cambios respecto al once que empatara en casa el pasado lunes ante el Athletic. El experimento no salió bien. El equipo ofreció su peor versión en una segunda parte para olvidar. Y es que, aunque tener a muchos jugadores enchufados es positivo, quedó claro que también en el Mallorca hay titulares y suplentes.

La primera parte no tuvo un claro dominador, hubo pocas ocasiones y se llegó al descanso con el resultado inicial. El segundo tiempo comenzó sin cambios, aunque el Mallorca tenía muchos recursos en el banquillo para cambiar el rumbo del partido. Muriqi entró por Chiquinho cuando solo se habían disputado diez minutos de la reanudación. El Alavés era ya el claro dominador, que por momentos acaparaba la pelota y encerraba al Mallorca. El conjunto de Arrasate necesitaba el esférico por lo que Antonio Sánchez y Sergi Darder entraron en el terreno en sustitución de Rober Navarro y Larín. Nada cambió. El Mallorca era superado, aunque el conjunto vitoriano no disponía de claras oportunidades. Guridi, a falta de un cuarto de hora, puso en ventaja al Alavés. Arrasate reaccionó de inmediato y dio entrada a Daniel Luna y Prats en sustitución de Mascarell y Dani Rodríguez, pero el marcador ya no se movió.