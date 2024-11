Al Real Mallorca le hicieron jugar un partido de Champions el 11-S de 2001 y el 11-M de 2004 y ayer. Jugó el día de los atentados en el World Trade Center, también tras los ataques terroristas en Madrid, y este viernes. Y también jugarán el resto de equipos. Otra sinrazón de LaLiga y de la RFEF. Otra derrota colectiva de los que mandan, más preocupados por cuadrar calendarios que ser sensibles a la realidad que atraviesa el país. O no tienen corazón o viven en un mundo paralelo.

No entender que el deporte estos días es secundario es tener un desconocimiento total de la realidad. Ya no solo por los deportistas vinculados con las zonas afectadas, también por el estado de shock que muchas personas sufren por lo ocurrido. ¿Cómo se puede organizar una jornada de Liga con más de 200 muertos y centenares de desaparecidos? Igual que en el Congreso, que prevaleció el reparto de sillas de TVE que el dolor por lo que ocurría. No me representan ni los unos ni mucho menos los otros. No tienen ni razón ni corazón.