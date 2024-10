Los audios del VAR y la expulsión en suspenso de Samú Costa: «Mantengo la amarilla»

El arbitraje de Juan Martínez Munuera levantó una enorme polvareda en Son Moix coincidiendo con el cierre de la undécima jornada en LaLiga EA Sports. El reencuentro entre Mallorca y Athletic, que no se veían desde que se jugaron la Copa del Rey en La Cartuja, acabó en tablas después de un partido de alta tensión tanto en el campo como en las gradas. Si algo marcó el encuentro fue la expulsión de Samú Costa a los 23 minutos. La abrupta salida del campo del centrocampista portugués condicionó un choque que había empezado a toda velocidad y con alternativas que se podía haber quebrado mucho antes si el colegiado hubiera hecho caso a las indicaciones que le llegaban desde el VAR, donde estaba el gallego Iglesias Villanueva.

«Juan, te recomiendo un OFR para que valores un juego brusco y grave», le decían a Martínez Munuera desde la sala VOR a los diez minutos de partido, después de la falta de Samú Costa sobre Galarreta que desembocó en la primera amonestación para el portugués. Durante los tres minutos siguientes, el tiempo que tardó el árbitro en acudir al monitor y repasar la jugada, el mallorquinismo contenía la respiración. Un suspense que Martínez Munuera resolvió sin cambiar la decisión que había tomado inicialmente, tal y como acreditan los audios publicados por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

«A ver, escucha. Juega balón», subraya el árbitro tras esa acción que se produjo en el minuto diez. «Para mí es una misma jugada, chicos. Juegan balón. sigue continuando. Para mí es amarilla», sentencia. «Para mí no es serious foul play», sentencia. «Perfecto», le responden. «Para mí esta jugada juega el balón muy claro», vuelve a intervenir Martínez Munuera. «Hay unos tacos después pero me parece accidental. Es verdad que el impacto es feo es feo pero no hay una torsión como para roja. ¿Vale? Es mi sensación», añade. «Vale, Juan, lo que tu veas, sin problemas. Gracias», le señalan. «Vale chicos, mantengo la amarilla».

Samú Costa siguió sobre el campo, aunque esa jugada, según el entrenador del Mallorca, Jagoba Arrasate, sacó a los futbolistas bermellones del partido. El internacional portugués solo aguantaría unos minutos más sobre el césped, ya que sería expulsado poco después tras ver otra amarilla por otra falta sobre Galarreta.