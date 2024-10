Jagoba Arrasate: «Samú tiene que aprender a controlarse»

Jagoba Arrasate daba por bueno el punto recolectado por su equipo. «Por el rival y por las circunstancias», matizaba el entrenador del Real Mallorca. «Teníamos una idea de partido y hemos tenido que modificarla. El equipo, ayudado por la gente, ha hecho un grandísimo trabajo y se lleva un punto muy, muy valioso», destacaba después de un encuentro accidentado desde el primer minuto que ponía a prueba la capacidad de resistencia del conjunto bermellón.

«El partido tenía pinta de vibrante desde el principio y es una pena porque la expulsión lo desluce y a partir de ahí se nos ha puesto muy complicado», explicaba Jagoba, que prefería no pronunciarse acerca de las dos jugadas en las que era amonestado Samú Costa. «Tengo que ver las acciones, porque cada uno protesta hacia su lado. Él me dice que toca balón y Galarreta, que son tarjetas claras. Lo tendré que ver. La revisiones nos han sacado del partido y a partir de ahí el equipo ha estado algo nervioso. En esas situaciones nos tenemos que calmar y hacer como en el segundo tiempo. Pero lo cierto es que cambia el guion y que luego ha sido un ejercicio de supervivencia. El equipo ha hecho un grandísimo esfuerzo», añadía.

«Han sido unos minutos locos», reconocía Arrasate. «No he entendido que llamaran al árbitro para revisar, en ese momento te temes lo peor. Samú tiene una virtud y un defecto, y es que va a todo con todo y tiene que aprender a controlarse. Creo que a veces va muy fuerte. Y Galarreta no finge, aunque lo hayan pitado. Le tengo una estima terrible y sé que él no es así».

Jagoba explicaba ante los medios del club que la entrada de Antonio Sánchez en el descanso era «para ayudar a Maffeo» y para mejorar en ataque. «Necesitábamos que nos diera piernas para atacar. Y poder jugar más directo sobre Muriqi y arroparlo más. Y estar más equilibrados si perdíamos un balón».

El entrenador bermellón reconocía que se marchaba con una sensación extraña, pero muy satisfecho con el trabajo y esfuerzo de sus futbolistas. «Contento estás cuando ganas y no lo hemos hecho. Pero no he visto al Athletic cómodo con el balón. Hemos defendido bien. Hemos creído hasta el final».