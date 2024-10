Jagoba Arrasate sobre el Mallorca-Athletic: «Va a ser un partido bonito»

Jagoba Arrasate espera un final de jornada feliz. El entrenador del Real Mallorca, que ha citado a los 24 futbolistas que tiene disponibles para recibir este lunes al Athletic en Son Moix, confía en el buen momento de su equipo para alargar la armonía de este comienzo de campaña. «Es verdad que es muy pronto, pero tenemos los dos un puntaje bueno y va a ser un partido muy bonito, con dos equipos valientes. Seguramente será atractivo para el espectador. Lo que queremos es acercarnos a la versión del otro día y si tenemos ese nivel tendremos más opciones de ganar», decía este domingo el técnico tras la última sesión de entrenamiento en Son Bibiloni.

«El Athletic casi siempre juega igual y sabemos lo que va hacer, pero lo difícil es frenarlos», apuntaba Arrasate acerca del conjunto vasco. «Tiene un ritmo alto de juego, muy difícil de mantener, y buenos jugadores potenciados por su espíritu colectivo y muy bien dirigidos. Esa mezcla hace que sean muy difíciles de batir. Esperemos que nosotros también lo seamos para ellos. Nos gusta presionar a los dos, pero también sabemos jugar directo sobre el punta. A los dos nos gusta jugar en el área rival y meter ritmo. El acierto será el que incline la balanza, pero espero un partido de alternativas. Luego el acierto dictaminará. Queremos acercarnos a cosas del otro día, aún sabiendo que no hay dos partidos iguales», destacaba.

Jagoba no cree que el recuerdo de la última final de la Copa del Rey vaya a influir en este partido. «Es más cosa vuestra. Nosotros (el cuerpo técnico) no lo vivimos y no estamos contaminados de eso. He visto a la gente bien, normal, sabiendo que será un partido complicado. Al analizar al Athletic tampoco hemos puesto imágenes de la final. En ese aspecto, los jugadores saben que vivieron algo histórico. Ahora estamos en un buen momento y sabemos que tenemos posibilidades de ganar. Es más el respeto hacia ellos y las ganas de hacer otro buen partido que recordar cosas del pasado", comentaba.

El entrenador del Mallorca es consciente de que el Athletic pondrá a prueba la fiabilidad defensiva de su equipo, aunque espera que siga la línea de los dos últimos partidos en casa, en los que no ha encajado ningún gol en contra. «Ellos están encontrando el gol con mucha facilidad, tienen mucha pegada y muchos jugadores cerca del área. Juegan mucho en campo rival y en campo propio son capaces de robar y transitar, son letales ahí. Y arriba, juegue quien juegue tienen, argumentos para hacer gol. Incluso el balón parado les está dando puntos», avisaba antes de analizar a la muralla que levantan sus jugadores. «Los números defensivos son buenos y una de las claves es que en los últimos partidos en casa hemos concedido muy poco. Cuando eres consistente puedes crecer. Pero debemos pasar el test de este lunes ante un rival con tantas alternativas».

Sobre el entrenador rojiblanco, Ernesto Valverde, al que se ha enfrentado nueve veces, Arrasate solo pronuncia buenas palabras. «Le tengo un gran aprecio y aparte de gran amigo es uno de los mejores entrenadores. Los números están ahí. Ha ganado la Copa, está en Europa, donde está haciendo un gran papel y su equipo es muy reconocible. Ojalá nos podamos enfrentar más veces porque será una buena señal».