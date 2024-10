Arrasate: «Muriqi y Valjent han entrenado bien y pueden entrar en el once»

Jagoba Arrasate se encuentra «con muchas ganas de volver a la competición» tras el parón de las selecciones y esta mañana en la rueda de prensa previa al partido contra el Rayo Vallecano en Son Moix el domingo a las 14:00 horas, ha explicado el estado actual de la plantilla. «Son bajas Asano, Cuéllar y Domenech jugará con el Mallorca B. El resto están disponibles y los internacionales han llegado en buen estado», confirmó el técnico de Berriatua quien añadió: «Muriqi y Valjent han cumplido el ciclo de entrenamientos de esta semana y están en condiciones de entrar en el once». El entrenador vasco ha explicado en cuanto al parón que «es lo que hay. Aprovechamos para hacer más cargas de trabajo y jugamos un partido amistoso. Hasta mediada esta semana no hemos tenido a todos lo jugadores. Lo que sí tenemos es muchas ganas de volver a Son Moix y encontrarnos de nuevo con nuestra afición».

Arrasate ha reconocido que no va a ser fácil elegir el equipo. «Veníamos de una buena dinámica que se rompió contra el Espanyol, pero también entraron jugadores nuevos que aportaron cosas y la duda está en si volver a lo de antes o confiar en los cambios que hicimos. Espero acertar y que la gente que sale del banquillo aporte como lo viene haciendo». El técnico vasco no ha escatimado elogios hacia el rival. «El Rayo ha empezado muy bien, jugando como al técnico le gusta. Ha sido capaz de ganar en San Sebastián, Valladolid, ha empatado en Montilivi o Getafe. Es un equipo dinámico, valiente, que busca al rival...será un partido atractivo para el espectador, con alternativas, pero esperamos jugar más en campo contrario que ellos». Arrasate ha destacado además que el equipo madrileño «puede salir jugando el balón con Mumin, o jugar en largo con Lejeune...Y la gente de arriba es rápida y dinámica jugando con Isi por dentro. Su defensa nos va a apretar y es el equipo más intenso de la liga y eso da una idea de cómo juega».

Respecto a Íñigo Pérez, que Arrasate tuvo bajo sus órdenes cuando entrenaba a Numancia y Osasuna, ha explicado: «Dentro de mi formación como entrenador él ha tenido gran parte de culpa y le estoy muy agradecido. Era de estos jugadores que te hace pensar, que se cuestiona las cosas, preguntaba...Me ayudó mucho y soy mejor entrenador gracias a él. Sé cómo piensa y cómo son sus equipos. Aquí no lo pasó bien pero cuando volvió a Mallorca le marcó un golazo a Greif y así se lo he recordado y entonces igual no tiene un recuerdo tan malo de Son Moix».

Precisamente, en cuanto al portero eslovaco, que esta semana dijo no estar contento con tener que compartir la portería con Leo Román, Arrasate ha explicado: «No me hace falta leer una entrevista para saber cómo está Dominik. Él está bien, contento. Es el año que más está jugando pero no está contento del todo porque no está jugando todo lo que le gustaría, como les pasa a todos. Lo más importante es que la portería del Mallorca funcione y creo que lo está haciendo. Bueno, son cosas que tengo que gestionar».