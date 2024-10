Robert Navarro es uno de los futbolistas más destacados del Real Mallorca en este inicio de curso. El atacante ha entrado con buen pie en los once de Jagoba Arrasate y su buen hacer han provocado que Santi Denia vuelva a contar con el para la selección española sub21. El catalán acumula un gol y dos asistencias en los últimos compromisos internacionales. En este último parón, Navarro explicó a Relevo que «estoy muy agusto en el Mallorca, tengo unas ganas locas de volver».

El exfutbolista de la Real Sociedad, explicó como se fraguó su llegada a la isla, tras la tensión vivida en el club donostiarra. «Me obligaban a renovar o no iba a jugar y al no tener la confianza de que iba a jugar, decidí salir en busca de un lugar donde si tuviese esa confianza», comentó a Relevo. Tampoco ha descartado que pueda seguir en el Mallorca, donde tiene contrato hasta junio de 2025. «Firmé un año, para poder disfrutar al igual que en Cádiz. No quería atarme a un club muchos años, no sabes nunca lo que puede pasar, pero ahora es hablar por hablar. Estoy muy bien en Palma», afirmó al medio digital.

Navarro está muy satisfecho con el nivel que ha mostrado el equipo hasta la fecha y confía en retomar el sabor de la victoria tras el parón internacional. «Llevábamos tres victorias consecutivas y la sensación es positiva. Todo el staff y el grupo es increíble. Disfruto mucho», confesó. Al llegar a Mallorca, Arrasate le llamó. «El fichaje fue todo con Pablo Ortells. Jagoba me llamó al llegar para decirme lo que quería de mi en el campo. Tiene un trato muy cercano, lo analiza todo y tiene una gran gestión del grupo», comentó.