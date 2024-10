Arrasate se sigue acordando de Osasuna

Vicente Moreno, artífice del último ascenso del club bermellón, le ha dado las gracias ante los micrófonos y ha recordado la ayuda que recibió al llegar a Osasuna. «Se lo agradezco. A veces no le damos normalidad a estas cosas. Llegas a un sitio y qué fácil es llamar por teléfono a una persona como Jagoba. Qué mejor que él para que te ponga en el escenario. Recuerdo que le mandé un primer mensaje. Hemos tenido siempre una buena relación y siempre he pensado que él también piensa lo mismo. Desde el primer momento me lo puso muy fácil. La información que me dio se ha ido dando. Se lo agradezco mucho», ha señalado el valenciano. Sobre el secreto de ganar tantos puntos en El Sadar, ha contestado devolviendo el elogio. «La fórmula me la tendrá también que decir él porque todo lo que toca lo hace bueno. Me alegro mucho por que le vaya tan bien en el Mallorca, un club al que le tengo muchísimo aprecio».