Arrasate: «Empatar tan pronto nos ha dado mucha confianza»

Jagoba Arrasate se mostraba muy contento al término del encuentro. «Ha sido una gran victoria en un campo difícil y hemos realizado un gran encuentro», explicaba el técnico vasco. En cuanto a cómo fue el partido, el técnico de Berriatua comentó que «hemos tenido secuencias dentro del partido muy buenas, en otras nos ha tocado sufrir pero lo hemos sabido hacer y los cambios nos han dado mucho aire».

Arrasate quiso valorar el trabajo de Larin. «En la rueda de prensa anterior al partido casi todas las preguntas iban sobre la ausencia de Muriqi y creo que Larin ha hecho un buen trabajo y se demuestra que en la plantilla todos suman».

El técnico recordó la derrota en los últimos instantes contra el Villarreal en Son Moix. «Quizás el fútbol nos ha devuelto algo de lo del otro día. Para ello ha sido muy importante empatar justo después del gol de ellos porque nos ha dado mucha confianza. Pero de todas formas también hemos ido a por el partido hasta el último momento y prueba de ello ha sido el córner que hemos forzado que ha supuesto luego el gol de la victoria». El entrenador bermellón no quiso lanzar las campanas al vuelo. «Estas victorias hacen que se refuerce el trabajo que estamos realizando y que se acorten un poco los plazos cuando se llega a un sitio nuevo con un sistema e ideas diferentes».

Dani Rodríguez fue uno de los hombres destacados del choque y su gol resultó vital: «En el partido contra el Villarreal nos pasó al contrario, perdimos en el último minuto y esta vez nos ha tocado a nosotros, son cosas del fútbol», explicaba. El ‘tigre’ de Betanzos señalaba también cuál es una de las señas de identidad del equipo. «Este conjunto es muy solidario y ha sido muy importante neutralizar el gol de Lo Celso tan rápido porque nos ha dado mucha confianza de cara a todo lo que quedaba de partido. No sé qué hubiera pasado si no hubiéramos logrado igualar el choque tan pronto», reflexionaba.

El otro gran protagonista en cuanto a la faceta anotadora fue Valery, que salía al campo cuando apenas quedaban diez minutos de partido: «Ha sido un choque muy competido. Hemos dado la cara en todo momento y ha habido ocasiones en las dos porterías. Respecto a su gol, que supuso la victoria en el último minuto, explicó: «He visto que era mi momento de gloria, me ha venido a la zurda y la he dado de primeras. No sé si venía el balón de un compañero o de un rival y luego también he tenido la fortuna de que ha rozado algo en Bellerin».