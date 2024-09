Jagoba Arrasate: «La idea es ser valientes»

El entrenador del Real Mallorca, Jagoba Arrasate, quiere ir con todo al Benito Villamarín. A pesar de las importantes bajas que tiene en ataque, el técnico de Berriatua asegura que su equipo no renunciará a nada ante el Real Betis y que espera complicarle la vida al conjunto que dirige Manuel Pellegrini.

«La idea es ser valientes», comentaba este domingo el técnico en la sala de prensa de Son Bibiloni. «En estos campos si el partido solo tiene una dirección es difícil sacar un buen resultado, tenemos que amenazarles, aunque es fácil decirlo y difícil hacerlo», admitía.

Arrasate valora muy bien al Betis. «Es un equipo que ya tiene la plantilla cerrada y ha ganado dos partidos en casa. Es un buen test para nosotros y esperemos hacer un buen partido, los buenos equipos son los que hacen un buen partido tras otro», señalaba antes de insistir en que no le preocupa demasiado que el Mallorca vaya a jugar los tres próximos partidos como visitante. «La primera oportunidad es este lunes, no sé por qué no tenemos que hacerlo bien. En Leganés demostramos que podemos ser competitivos y es cierto que en los últimos años ha habido mejores resultados en casa, pero eso no tiene porque ser siempre así», recalcaba.

Jagoba analizaba la lesión de Muriqi, su principal referente ofensivo, que se perderá las tres próximas jornadas de competición por un problema «no muy grave» en los isquiotibiales. «Con estas lesiones a veces se estima un tiempo y hay otros plazos, hasta que no cicatrice y veamos la evolución no tiene sentido dar un plazo», afirmaba sobre la posible vuelta del kosovar, prevista ya para después del parón de mediados de octubre. «No voy a decir yo lo importante que es Vedat, pero el equipo puede dar una buena versión él».

«No es la situación ideal para nosotros pero porque lo vemos desde nuestro punto de vista», destacaba Arrasate sobre la carga de encuentros a la que se han enfrentado algunos de sus futbolistas de este inicio de curso. «El jugador quiere jugar con equipo y selección y hay que lidiar con todo eso. Cuanto más boletos compres es más fácil que te toque la lotería», añadía.