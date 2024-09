El Real Mallorca busca rearmar su confianza

Mallorca y Real Sociedad afrontan esta tarde (19:00 horas) el encuentro adelantado a la jornada siete del campeonato de Liga ya que de haberlo mantenido en tiempo y fecha la jornada se solapaba con el estreno del conjunto donostiarra en Europa. Incongruencias de un calendario tan cargado que es imposible hacerlo encajar sin que haya perjuicio para unos u otros. Pero esta es la realidad de una competición sobredimensionada de partidos, de calidad, de talento y de interés.

Son Moix por lo tanto abre hoy sus puertas para albergar un encuentro donde el conjunto visitante llega incluso con más urgencias que los baleares. La escasez de puntos conseguidos hasta ahora por ambos, 5 en el caso del Mallorca y 4 para los vascos, después de quince en juego, hace que el encuentro de esta tarde esté revestido de un interés especial por parte de ambos equipos.

Porque a ojos del espectador hay mucho tiempo por delante, pero los jugadores y sobre todo los técnicos saben perfectamente que los puntos que no se suman en este inicio de temporada ya no ser recuperan y que es precisamente en el arranque del campeonato donde se define si un equipo sufrirá más o menos a lo largo y ancho del curso futbolístico. Sufrir aquí es la tónica general de cada temporada porque la propiedad apuesta por lo justo y cuando esto sucede, es difícil poder superar el año con relativa calma.

Las tormentas vienen tarde o temprano y en este arranque de Liga los cinco puntos son un botín pobre, pero mucho más lo son los cuatro de la Real. Ni un equipo ni otro está para tirar cohetes y hablando del Mallorca la indefinición en su juego y las dudas generadas en el arranque de Liga obligan a dar un paso adelante a la plantilla en busca de un resultado que permita poner en valor el trabajo de Son Bibiloni y la hoja de ruta de Jagoba Arrasate.

No preocuparse ahora porque falta mucho es una posición de autocomplacencia que no lleva a ningún sitio. El técnico ha anunciado cambios por lo que todo es posible hoy en el once titular. Alternativas tiene, que estas sean efectivas en el plan de partido es otra cosa.

Leo Román puede tener su oportunidad de inicio, y a partir de ahí todo es posible. Lato está sancionado por lo que Mojica puede jugar de inicio acompañando a Raíllo y Valjent. Todo cambio ahí es arriesgar. Antonio Sánchez debería estar en letaral derecho pese a que Morey vuelve a la lista. El de Petra no está al cien por cien y Maffeo sigue fuera por lesión.

Opciones

En la zona ancha la opción de Samú, Darder y Mascarell parece probable con Robert Navarro y Asano por las bandas y Muriqi en punta. Es un buen equipo porque combina talento, músculo, velocidad y llegada, pero por el momento a todo esto le falta armonía, musicalidad. Es un buen plato, pero al que todavía no se le ha encontrado la chispa de sal y pimienta necesaria. Hoy Jagoba y su equipo buscan rearmar su confianza ante un rival que no está precisamente sobrado de ella.

Cuatro puntos, aunque todos ellos sumados fuera del Reale Arena tras ganar en Cornellà y empatar en Getafe. Es un dato a tener en consideración y que indica que fuera de casa el equipo de Imanol Alguacil funciona. Frente al Madrid la pasada jornada mereció más y por mucho que los números digan lo contrario, la Real es un buen equipo y hoy no pondrá las cosas fáciles. Salvo la baja de Javi López, que tuvo que ser sustituido el pasado sábado, la plantilla realista apunta a repetir la misma convocatoria que hace unos días. Eso sí, viajarán con un Mikel Oyarzabal con más entrenamientos en su haber, una pieza fundamental para Alguacil. Día malo y horario peor para que Son Moix registre una buena entrada. Pitará el colegiado cántabro Cordero Vega.