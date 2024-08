Domenech, el niño que rompe récords

Marc Domenech González (1/12/2006, Llucmajor) protagonizó el pasado martes un debut para la historia. El delantero se convirtió en el primer futbolista que pasa del juvenil del San Francisco (pichichi del Grupo III de División de Honor con 21 goles) a Primera División sin haber jugado antes con la camiseta del Mallorca. Máximo goleador del equipo durante la pretemporada con 3 tantos, Marc también entró directamente en el top-5 de los estrenos más precoces en la máxima categoría con el equipo bermellón. Con 17 años, 8 meses y 27 días, solo le superan en el ránking Luka Romero, Rafel Obrador, Carlos Carmona y Pepe Gálvez. Otros, como Marco Asensio (en Segunda) y Pablo Ramón o Tià Sastre (en Copa), también debutaron sin tener la mayoría de edad, pero no en la máxima categoría.

Marc Domenech ha mamado el fútbol desde pequeño. Su abuelo Domenech Riera expresidente del Comite Balear de Árbitros, y su madre Carolina Domenech se dedicaron al mundo del arbitraje y aquel niño se acostumbró al balón desde que comenzó a gatear. Con apenas dos años y medio, su abuelo se lo llevó de mano a la escoleta del España de Llucmajor, donde reside la familia. Un año después ingresó en el Atlètic Baleares, donde permaneció durante casi una década... jugando como central e incluso como lateral. «No le gustaba nada jugar en defensa, pero no protestaba y lo aceptaba», recuerda Carolina a Ultima Hora con la emoción por el debut todavía a flor de piel.

«Buff, me puse a llorar como una loca en cuanto lo vi entrar. Estaba mi marido, toda la familia y yo no pude contener las lágrimas. Fue un momento muy emocionante para mí como madre y me alegré sobre todo por él porque sé todo lo que ha trabajado. Estaba cabizbajo por la ocasión fallada, pero lo importante es que estuvo ahí», asegura.

Después del ATB, en plena pandemia, optó por iniciar su carrera en el cadete con el San Francisco. Le dijeron que al chaval le gustaría jugar de medio campo hacia adelante y ahí comenzó a marcar goles. 25 goles en Cadete A y otros 25 en Liga Nacional Juvenil le abrieron las puertas del División de Honor y comenzó a llamar la atención de otros clubes. Incluso el Betis le envió un email al San Francisco para que fuera a probar, pero no le dejaron. El curso pasado, en División de Honor Juvenil, se salió. Fue pichichi de la categoría con 21 goles, la mitad de su equipo, y dos tantos suyos en la última jornada le dieron la permanencia al conjunto de Son Fuster.

Domenech -como le gusta que le llamen- está entregado al fútbol en cuerpo y alma. Con una personalidad muy fría y un carácter humilde, ha trabajado en estos últimos años con Aurelio, el preparador físico que tenía Joaquín Caparrós, para potenciar sus cualidades y estar a la altura de la exigencia del fútbol profesional.

El pasado verano, Marc acaparó todos los focos por el interés del Barça: «Sinceramente pensaba que se haría» relata a este periódico Carlos Paniza, uno de los tres representantes del delantero junto a David Aranda y Rubén Ortiz de You First, que lleva a Gerard Moreno y Fabián entre otros. Paniza, que también fue clave para que Leo Román, otro de los protagonistas del partido ante el Sevilla, recalara en el Mallorca, desgrana las negociaciones con el Barcelona. «Marc tenía una cláusula de 1 millón de euros, pero el club catalán quería pagar 500.000 y otro millón y medio con incentivos. El Mallorca se negó y entonces llegamos a un acuerdo para la renovación». El delantero firmó un contrato de cinco temporadas, dos con el filial y tres con del primer equipo. La cláusula de rescisión también varía dependiendo de si tiene ficha de primer equipo (10 millones) o de filial (4 ‘kilos’). Paniza le define como un futbolista «con velocidad para ir al espacio, con una gran definición y un primer control sensacional. Como dijo Cruyff si necesitas un toque para parar el balón estarás en Primera, si necesitas dos, en Segunda y tres en Tercera. Marc tiene esa cualidad». Tanto su representante como su madre destacan su frialdad. «Es una persona muy madura y fría. Durante los 45 días que duró la negociación con el Mallorca él fue el más tranquilo de todos. Nos transmitió a calma, mientras los demás estábamos de los nervios» coinciden.

El futuro es «ir trabajando y formarse». El domingo empieza la temporada en el Mallorca B y «nosotros ya tenemos los billetes» asegura Carolina -el filial juega en Ibiza contra la Penya Deportiva el domingo a las 12.00-, aunque quizás esté con el primer equipo el próximo sábado en Butarque en el duelo que le enfrenta al Leganés. Así es Marc Domenech, aquel niño que no quería ser defensa en el Atlètic Baleares y que el martes debutó con el Mallorca en Primera sin pasar ni por el juvenil ni por el filial bermellón. Lo nunca visto.