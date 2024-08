Máxima expectación en Son Moix para el Mallorca-Real Madrid: no quedan entradas y hay casi 250 periodistas acreditados

El domingo por la noche el planeta fútbol mirará hacia Son Moix. La primera jornada de Liga cruzará en el estadio bermellón (21.30 horas) al Real Mallorca de Jagoba Arrasate, que dirigirá su primer partido oficial como entrenador de los baleares, con el Real Madrid de Carlo Ancelotti. El actual campeón, que este miércoles destapaba la temporada ganando la Supercopa de Europa, empezará a defender su corona en Palma en un partido especial: será el primero que juegue Kylian Mbappé en España con la camiseta del conjunto blanco. Un duelo estelar que nadie perderse y para el que ya no quedan entradas. Un encuentro de talla mundial que también reunirá a casi 250 profesionales de los medios que ya se han acreditado para la ocasión.

El sorteo del calendario de Primera División del pasado mes de junio obsequió al Mallorca con el partido gordo de la primera jornada. Un hecho que ha contribuido a que la campaña de abonados funcionara a un ritmo altísimo y a que el estadio de Son Moix se prepare para el que puede ser su primer lleno tras la reforma que se concretaba a mediados del pasado mes de enero. En la web del club hace ya días que no quedan entradas a la venta para la visita del Real Madrid y los que aún no han conseguido la suya (son numerosos los turistas que se acercan a diario al campo preguntando cómo hacerlo) están a expensas de las localidades que puedan liberar los abonados en el último momento. Se llene o no, todo indica que el recinto del Camí del Reis registrará la mayor afluencia de espectadores de su nueva vida. El récord se fijó en la anterior visita del equipo blanco del pasado mes de abril, que reunió a 23.244 espectadores.

El desembarco del Madrid, sin duda uno de las que más público atraen temporada a temporada, llega adornado esta vez por la la presencia de Mbappé. El delantero francés, protagonista de la operación más llamativa de los últimos años en el mercado futbolístico, debutó como madridista en Varsovia (marcó el segundo tanto) pero estrenará en Son Moix sus estadísticas en el fútbol español. Como Nicolas Anelka en 1999, como David Beckham en 2003 (en el partido de ida de la Supercopa de España) o como el técnico portugués José Mourinho en 2010, que dirigió en la capital balear su primer duelo de Liga en el banquillo madridista.

El posible estreno de Mbappé también arrastrará hasta Son Moix a medios de todo el mundo. Solo para este partido se han acreditado 242 personas de televisiones con y sin derechos, prensa escrita, radios y medios gráficos. Casi el doble de lo que es habitual en el estadio. LaLiga vuelve a lo grande para el Mallorca, que intentará desprecintar el proyecto Arrasate con una victoria que sería observada en todos los rincones del planeta.