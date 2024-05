Remontada del Mallorca en la despedida de Javier Aguirre

El Real Mallorca ha cerrado el curso con un triunfo en Getafe (1-2). El tanto inicial del conjunto madrileño a los 47 minutos obra de Gastón lo neutralizaron en el descuento Muriqi y Maffeo sellando un triunfo que deja a los baleares con 40 puntos tras certificar la permanencia la pasada semana. El encuentro estuvo marcado por la interrupción del mismo durante casi un cuarto de hora por la lesión del portero David Soria, que hizo pensar lo peor tras un duro encontronazo con Larin. Era el minuto 73 de partido. El Mallorca entró mejor al encuentro tras esa prolongada interrupción y consiguió dos goles con los que neutralizó una pésima primera parte y además sirvió para remontar el partido.

En la primera parte el Mallorca no existió. El partido no iba con él. Por primera vez esta temporada no era importante ni ser protagonista del balón, ni salir a presionar ni tampoco meterse todos atrás así que quien más quien menos tomó la decisión de ir pasando el tiempo y los minutos esperando a que finalizara esta pesadilla de temporada en el campeonato regular.

El único equipo que quiso ganar fue el Getafe, que a los cinco minutos ya obligó a una primera intervención de mérito de Cuéllar tras un disparo desde la frontal de Óscar Rodríguez. El portero, que este lunes cumplirá 40 años, seguía exhibiendo unos reflejos envidiables.

Segundos después de nuevo el guardameta tuvo que emplearse a fondo en otro disparo también desde la frontal de Greenwood. En esta ocasión el disparo raso, fuerte y bien direccionado lo rechazó la mano del portero bermellón. El marcador, de no ser por él, podría ser perfectamente a los cinco minutos de dos goles a cero.

La primera noticia que dio el Mallorca, por decir algo, fue en el minuto catorce cuando Radonjic, un jugador más o menos explosivo pero para nada trascendente, ganó una carrera por izquierda y centró al corazón del área para encontrar el remate forzado y sin intención de Llabrés.

A partir de ahí el Mallorca decidió dimitir y esperar el final del primer tiempo. El problema es que quedaba un mundo. Mata a los 20 minutos tuvo otra oportunidad al finalizar una jugada combinada. Su disparo fue rechazado por Raíllo. A la media hora Abdón disparó con cierta intención sin consecuencias y de nuevo Grenwood, a los 39, intentó sorprender por banda derecha con un disparo bien intencionado. La presión de Jaume Costa impidió que pudiera chutar con comodidad y la pelota se estrelló en el lateral de la red. La primera parte llegó al final con un Mallorca sin tensión competitiva ni ganas de presionar. Lo mejor fue que se llegó al descanso y que difícilmente la segunda parte sería tan mala como la primera.

En la segunda parte el Getafe volvió a salir más enchufado y a los 47 minutos se avanzó en el marcador aprovechando una contra tras un robo de balón en la zona ancha. Aguirre pidió falta, pero el juego siguió y la pelota llegó a Oscar, que cedió a Gastón para que anotara de tiro cruzado. El Mallorca no se encontraba y Cuéllar salvó el segundo tras reaccionar de forma brillante a otro disparo de Grenwood.

La réplica la puso Llabrés tras recibir un centro de Darder y lanzar un chut envenenado que encontró la respuesta de David Soria. Y ocurrió un hecho que marcó mucho el desarrollo del encuentro ya que a los 73 minutos un choque entre Larin y David Soria termina con el portero inconsciente en el césped.

Tras casi un cuarto de hora con el juego detenido y el alma en vilo por lo que pudo ocurrir al guardameta, el partido continuó. Finalmente el arquero salió por su propio pie arropado por los servicios médicos.

Aguirre había movido el banquillo y dado entrada a hombres como Dani, Muriqi y Maffeo y el Mallorca apareció por fin. A los noventa minutos un saque de esquina de atacante de Betanzos lo prolongó Raíllo al segundo palo para que Muriqi anotara el empate. Gol y dedicatoria a Aguirre. El colegiado añadió trece minutos el partido y a los 92 llegó el segundo de los rojillos. Una falta sobre Larin la sacó rápido Morlanes en la zona ancha. El centrocampista fue el más listo de la clase. Su centro a banda encontró la carrera de Maffeo, que no falló ante la salida del portero del Getafe. Uno a dos y nueva dedicatoria para Aguirre. Y a partir de ahí a aguantar hasta el final y eso el Mallorca sabe hacerlo. Uno a dos y tres puntos más para el equipo rojillo que echa el cierre a un curso donde ha costado mucho cerrar la permanencia.