Javier Aguirre: "Hay ganas de acabar cuando antes"

Javier Aguirre manifestó en la previa del encuentro que disputará el Mallorca ante Las Palmas, que su equipo está preparado anímicamente para afrontar un encuentro donde el objetivo es ganar y atar la permanencia. «Anímicamente es un partido muy importante, veo al equipo bien, difícil entrar en la mente de los futbolistas, peor a través de charlas vas percibiendo que hay ganas de acabar cuando antes con la permanencia, que es el objetivo primario. Tenemos 4 partidos para ello, hay que hacer un buen encuentro y llevarse los tres puntos. Venimos de derrotas dolorosas, pero contra equipos Champions. Las Palmas son equipo de nuestra Liga, allí empatamos y espero que estemos bien de cara a portería», manifestó el mexicano, que confirmó también tener a toda la plantilla disponible para este partido.

El entrenador destacó que su equipo está comprometido y que sabe competir en todos los encuentros. «Nosotros no hemos estado en descenso nunca, el equipo sabe vivir en esta situación, sabe competir, mejor dicho y tiene claras las ideas. No me han fallado, están comprometidos, dan lo que tienen, hay uno o dos partidos en los que se les puede reprocharle la actitud, hablar de juego es otra historia, la actitud y el compromiso es siempre el mejor, se nos ven limitaciones de juego, pero esto es tema a corregir de mi parte y por eso asumo la responsabilidad y lo hago siempre», dijo Aguirre.

Sobre la importancia del choque de cara al futuro, el entrenador indicó: «Venimos hablando de ello desde Sevilla, veníamos de la Copa un poco despistados y el Madrid te obliga, después llegaron los partidos de Sevilla, Cadiz y Atlético y desde entonces venimos hablando de esos temas, he incidido mucho en ello y lo haré también de cara a este partido».

Sobre la trayectoria del rival, el entrenador dijo que esto le hace más peligroso. «La racha de las Palmas lo hace más peligroso porque pierdes un partido, pierdes dos, buscas soluciones, no justificantes, pero sí analizas cosas, luego vas corriendo menos riesgos, cierras filas a nivel grupal y ahora con esta racha vendrán muy concentrados y con ganas de hacer un buen partido, esperemos estar a la altura ante esta exigencia del rival. Yo no espero nada de los rivales, tengo que hacer mi trabajo y el mío es ganar en casa», dijo.

«Entre la final de Copa y el partido contra el Madrid sí hubo resaca post final, entrevistas, interés nacional, muchas luces encima del partido y eso hace que de repente puedas decir vamos a hacer lo que podamos y al final un cero a uno raro. Competimos, pero ante Sevilla, Cádiz y Atlético vi a un equipo reconocible, concentrado. Los veo día a día, trabajo con ellos y los veo muy metidos», añadió.

Sobre Las Palmas indicó también su fiel estilo de juego más allá de los resultados: «Si ves los números ellos son el tercer equipo de España con mayor posesión de balón por detrás Barcelona y Madrid, tienen mucho la pelota, son fieles a su estilo, gusta mucho y fueron la sensación con el Girona de la primear vuelta, los últimos diez partidos no tuvieron la fortuna de su parte, se redujo el colchón de puntos. Su estilo es agradable con un fútbol muy atractivo y lo sigue haciendo, respeto mucho a su entrenador, es fiel a su estilo y es muy valioso, mantiene el temple cuando las cosas vienen mal dadas, no veo a un equipo nervioso, no es un equipo que cambia por el resultados, ellos van a tener más tiempo la pelota, se la han quitado a todos y esto te habla de que seguramente sucederá, no desesperarnos en este sentid», admitió..

Sobre su futuro y si éste estará o no ligado al Mallorca, dijo: «Yo debuté en 1978 en Primera hace 46 años y nunca jamás me he guiado por lo de fuera, las redes sociales atraparon al fútbol hace varios años, trato de ser lo más autocrítico, eso es una virtud si lo canalizas bien, no necesito leer que voy a perder el empleo, lo he perdido a mitad de temporada, soy muy duro conmigo mismo y si han salido nombres es porque ustedes hacen su trabajo, investigan, no sabía el dato, pero no es la primera vez que me encuentro en esta posición, estoy muy centrado en la liga en Las Palmas y no quiero entrar en este tema como me ves hoy me verás mañana y así hasta el final. De momento es perder tiempo, estoy centrado en Las Palmas y hasta que matemáticamente en primera no debo porque ya está más que hablado.», declaró.