El entrenador del Real Mallorca, Javier Aguirre, lamentó la derrota ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, donde destacó que su equipo jugó «una muy buena primera mitad», pero «se descontroló» tras el 1-0. El preparador mexicano hizo hincapié en la necesidad de los suyos «cuiden los detalles» de cara al crucial choque ante el Cádiz después de que los manidos pequeños detalles acabaran por costarles irse de vacío de su visita a la capital andaluza.

«La primera parte fue muy buena. El equipo tuvo la pelota y una ocasión muy clara, mientras que ellos tuvieron un tiro medio dudoso. Todo lo bueno que hicimos no se tradujo en gol y llegamos al decanso 0-0 con la idea de mantenernos, pero nos equivocamos atrás y el gol nos descontroló. Muchas sustituciones, el cambio y el partido entró en un ida y vuelta que no nos interesaba», analizó el entrenador mallorquinista, que también se señaló como responsable del «desorden» en el que incurrieron los suyos tras estar por detrás en el marcador. «El equipo tiene compromiso y dos o tres detalles nos privan de llevarnos un punto. Hacemos cosas bien, pero no cuidamos el último pase o la toma de decisión y eso nos condena. Nos está costando toda la temporada y estamos ahí con vida», añadió.

Aguirre evitó entrar a valorar las actuaciones individuales de jugadores como Radonjic y Maffeo por las que fue cuestionado. «No voy a hablar de nombres propios. Los 24 jugadores de la plantilla son todos necesarios en sus momentos, en sus posiciones y estados de ánimo. Mi obligación es dejar al equipo en Primera. No he estado en descenso desde que llegué. El Mallorca es un equipo que merece estar en Primera y todos empujamos hacia ese objetivo», respondió.

El técnico bermellón restó trascendencia a las últimas derrotas del equipo y subrayó la entidad de los adversarios con las que ha caído tanto en la final de la Copa del Rey como tras sus siguientes compromisos ligueros. «La sensación es que perdimos con rivales muy fuertes y competimos contra todos. Con el Athletic que es campeón de muchas Copas nos suicidamos en los penaltis y las otras derrotas fueron con el Madrid que le ha ganado al City y al Barça y con el Sevilla en su casa. En circunstancias normales son de perder» ,dijo.

De cara al próximo partido contra el Cádiz Aguirre señaló que se trata de «otra final como esta» y pidió a sus jugadores que «cuiden los detalles en las áreas». «Hasta el 1-0 hacíamos un partido muy completo. Nos cae el gol y nos descontrola. Empezamos a hacer cosas raras, a perder el equilibrio emocional y me incluyo en ese desorden. En el afán por empatar nos marcan el segundo», enfatizó. Además, también expresó que «hay que entender nuestra realidad, estamos a seis del descenso». «Ojalá estemos a ala tura de las circunstancias, no cometamos errores, que les cueste y tengamos algo de suerte», concluyó.