El Mallorca juega con fuego

El Mallorca tiene un serio problema de gol y en esta recta final de temporada se ha empeñado en jugar con fuego. Este lunes perdió ante el Sevilla tras encajar dos goles en el segundo tiempo. Abdón acortó distancias en el 94, sin tiempo para más. Al equipo de Aguirre le castigó la falta de acierto en el primer tiempo y las facilidades dadas en el trabajo defensivo. Un cóctel explosivo que, eso sí, le mantiene a seis puntos del Cádiz donde juega otra ‘final’ el próximo domingo.

En la primera parte el Mallorca disputó un partido prácticamente perfecto y combinó la doble misión de anular al conjunto andaluz en ataque y a su vez tratar de vivir en el campo rival. El once de Aguirre sorprendió a Quique Sánchez Flores que durante los primeros 45 minutos tuvo una vía de agua por la banda donde atacaba Radonjic y que ayer fue quien más generó hacia la portería de Nyland antes del descanso.

Esa variación no la esperaba el técnico del Sevilla y su equipo no supo cómo contrarrestarle. Desde el saque de centro el tratado de intenciones del Mallorca quedó claro porque en tres toques se plantó en el área andaluza con la intención de hacer daño y sorprender a Nyland. El arranque fue rojillo con una falta clara de Sergio Ramos al kosovar que debió ser castigada con tarjeta amarilla. No la vio. Tampoco se la mostró a Mascarell por cortar un balón con la mano en la frontal del área. El colegiado compensaba y el juego empezaba a entrar en esa velocidad de idas y venidas que tanto le gusta al once bermellón.

Entró en juego Radonjic a los once minutos en una primera internada que acabó en centro y remate de Dani Rodríguez. La pelota salió a córner. Era el primer aviso de los bermellones. Con un Mallorca mucho más entero y consciente de la importancia de los puntos, siguió lanzándose hacia adelante. Muriqi tuvo el uno a cero en un remate de cabeza a los doce minutos que detuvo el guardameta sevillista. Otro aviso del equipo que ayer vestía completamente de rojo.

El Sevilla no podía y el Mallorca combinaba presencia, presión, efectivos y juego en el campo rival. Y fruto de esa combinación de factores llegó la oportunidad más clara del partido para los baleares. De nuevo Radonjic fue quien inclinó el campo en favor de los isleños. A trompicones y con una fe inquebrantable llegó a la frontal del área para encontrar a Muriqi completamente desmarcado en el corazón del área. El kosovar aprovechó el regalo para rematar a gol y batir al portero Nyland, pero no contaba con la rapidez de reflejos de Sergio Ramos, que visualizó hacia dónde podía ir la pelota y se situó en mitad de su camino hacia el fondo de las mallas. El central salvaba el cero a uno.

El Sevilla trató de recomponer la figura, pero se movía solo al son que marcaba el Mallorca. Solo un error de concentración podía echar el trabajo por tierra en ese primer tiempo y este se dio en el minuto 42 cuando un desajuste en el centro del campo permitió generar espacios en la zona ancha y la defensa del once rojillo. El Sevilla aprovechó el regalo e Isaac ganó y ganó metros para meterse en el interior del área y situarse solo ante el guardameta. Afortunadamente se le llenó el horizonte de Rajkovic y el portero sacó a pasear la pierna y despejó el balón salvando el uno a cero. Al final, combate nulo en este primer tiempo.

Tras el descanso el Mallorca resistió quince minutos hasta que llegó el gol de En-Nesyri. La máxima en el fútbol es que si perdonas, lo pagas y el once de Aguirre lo pagó. Tuvo el cero a uno Radonjic tras rematar un centro de Jaume Costa. El serbio conectó bien en el segundo palo y su disparo sin dejar caer la pelota al césped se estrelló en el poste. Mala suerte. Era el minuto 57. Un minuto después anotó el Sevilla. Fue en una ación de Suso, que había entrado tras el descanso. Su centro contó con la duda de Copete en un intento de rechace y la pelota voló al corazón del área para que rematara que rematara el atacante marroquí de cabeza sin apenas oposición de Valjent. Uno a cero y tocaba remar en contra.

Y eso es muy difícil para un equipo como el Mallorca. Y lo fue. El Sevilla anotó catorce minutos después el dos a cero. Aguirre quiso agitar el partido con un triple cambio dando entrada a Darder, Sánchez y Morlanes, pero quien estuvo más listo fue el Sevilla. Nyland blocó un balón en el área tras un centro de Costa sin peligro y organizó con su mano una contra que pilló al Mallorca desconectado y desordenado. La pelota llegó en cuatro toques a Isaac que se plantó ante Rajkovic para anotar el segundo tanto. Dos a cero y el partido se ponía muy cuesta arriba.

Abdón, que entró por Muriqi en el minuto 82, remató de cabeza un centro perfecto de Darder de falta. El de Artà se levantó y remató a gol de cabeza. El dos a uno llegó tarde y no le alcanzó a los isleños para sumar. Se encuentra a seis puntos el Mallorca del Cádiz, equipo que delimita el descenso y al que visitará el próximo domingo. Es la otra final de la temporada. La de la permanencia. Y esta conviene no perderla porque la situación puede complicarse y mucho.