No ha sido la semana más fácil para Abdón Prats desde que está en el Real Mallorca. El delantero de Artà ha sufrido una auténtica montaña rusa de emociones que se inició el sábado en la gran final de la Copa del Rey y que va a culminar este sábado en el estadio de Son Moix ante el Real Madrid, en el que será un partido muy importante para el conjunto bermellón.

Abdón vio cómo se quedaba sin minutos ante el Athletic Club en la final, lo que fue un enorme varapalo para uno de los grandes emblemas del club. Pese a que esa decisión fue consensuada con Javier Aguirre, el delantero no pudo disimular su decepción al no poder disputar ni tan siquiera los últimos instantes del partido que se celebró en el estadio de La Cartuja en Sevilla. «La idea era que jugara, claro, lo merecía, es la esencia del RCD Mallorca pero las circunstancias me obligaron a no darle minutos. Lo lamento mucho. Pero es un profesional, lo encaja, lo acepta», explicó Aguirre.

Un sueño hecho pedazos

Ni en sus peores pesadillas se podía imaginar Abdón Prats quedarse sin jugar en la final de su Copa del Rey. El máximo goleador del Real Mallorca en toda su historia en este torneo y el mejor artillero de la presente temporada en esta competición, vio cómo su deseo, el sueño que tenía desde pequeño, se esfumaba de repente. En el día señalado, el dimoni de Artà se quedó inédito.

Abdón fue incapaz de evitar las lágrimas cuando, al finalizar el encuentro, se dirigió hacia el Fondo Norte del estadio para pedir disculpas y recibir el cariño de una hinchada que no entendió que el máximo goleador, el jugador franquicia, se quedará sin jugar ni un minuto en el partido más importante del RCD Mallorca en las dos últimas décadas.

La seriedad en el homenaje al Real Mallorca

Una vez llegaron a la isla, Abdón se bajó del autocar con el rostro muy serio. Él se convirtió en uno de los protagonistas involuntarios del homenaje institucional que se celebró el lunes en el Consolat de Mar. El que hasta el sábado había sido uno de los héroes de la Copa del Rey del club, se quedaba con las ganas de participar en el partido de su vida, que además acababa con una dolorosa derrota de la forma más cruel posible.

Abdón Prats, durante el homenaje al Real Mallorca en el Consolat. Foto: Pere Bota

El jugador se convirtió en uno de los más arropados en el acto institucional del Consolat. Y es que cerca de doscientos aficionados mallorquinistas que esperaban al equipo para homenajearlo por el subcampeonato de Copa se esforzaban por animar al futbolista, que espera poder devolver este cariño a los seguidores ayudando al equipo ante el Madrid.

El reconocimiento a Abdón ante el Real Madrid

El Moviment Mallorquinista está preparando un gran homenaje al delantero de Artà este sábado durante el partido que el Mallorca disputará ante el Real Madrid en el estadio de Son Moix. Así pues, desde el Moviment repartirán 5.000 imágenes con el rostro de Abdón y han hecho un llamamiento a los seguidores para que la lleven puesta durante el encuentro, especialmente en el minuto nueve de partido, ya que coincide con el dorsal del futbolista artanenc.