Alfonso Díaz: «Hemos visto situaciones en algunos barcos que son inadmisibles. Hay que depurar responsabilidades»

El CEO de Negocio del Real Mallorca, Alfonso Díaz, ha lamentado es lunes, durante el recibimiento que se le ha realizado al equipo bermellón en el Consolat de Mar con motivo del subcampeonato de la Copa del Rey, los problemas que han sufrido parte de los aficionados durante el viaje de regreso a Palma desde Sevilla. «Hemos visto situaciones en algunos barcos que son inadmisibles. Hay que depurar responsabilidades», señalaba.

«Hemos tratado de hacerlo lo mejor posible en la organización», explicaba Díaz sobre la final del pasado sábado en La Cartuja y todo lo que la rodea. «Obviamente, siempre hay incidencias. Fuimos 21.000 mallorquinistas, el estadio estaba lleno y fue una fiesta que seguro que vamos a recordar toda la vida», añadía.

Sobre la polémica acerca de la presencia de aficionados del Athletic en la zona del campo destinada a los aficionados del Mallorca, Alfonso Díaz también se pronunciaba: «Miles no sé si había, no sé contarlos, sinceramente. Yo veía un fondo teñido de rojo. Es verdad que había gente del Athletic y sabéis que nuestra política fue la de vender entradas a nuestros abonados y que ese era el filtro que podíamos hacer. No había mucha más forma de controlar esto más allá de que aquel que sepamos que ha vendido esas entradas tratar de identificarlo y quitarle el carnet, como mínimo. Había 21.000 personas en ese fondo y fue espectacular cómo se recibió al equipo y como en muchas ocasiones se escuchara más a nuestra afición que a la del Athletic».

Cuestionado sobre las localidades situadas en la zona neutral de La Cartuja, que correspondían a la Real Federación Española de Fútbol y que estaban ocupadas por seguidores del Athletic, Alfonso Díaz desconoce la razón. «Es inexplicable. Es una buena pregunta para la Federación. Ya en su momento. Eso era para patrocinadores y sus compromisos. No entiendo cómo pudo estar esa zona llena de gente del Athletic. Habrá que intentar que esto no ocurra en el futuro.