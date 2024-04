Las incógnitas del Real Mallorca para la final de la Copa del Rey

Cuando Ortiz Arias pitó el final del partido en Mestalla el Real Mallorca comenzó a jugar la final de la Copa del Rey, a la que llega con las incógnitas sobre el estado físico de Omar Mascarell y Martin Valjent. Javier Aguirre había aparcado cualquier debate o comentario sobre el partido del próximo 6 de abril en La Cartuja hasta que acabara el partido del Valencia, en el que ya no estuvo el central eslovaco y que se saldó con la mala noticia de los problemas musculares que obligaron al centrocampista a ser sustituido en el minuto 34.

Con apenas cuatro días por delante para la gran cita de Sevilla el Real Mallorca sólo tiene dudas sobre la participación de Omar Mascarell y Martin Valjent, aunque ninguno está descartado para entrar en la convocatoria. El primero sufrió un pinchazo, pero todo apunta que estará en condiciones de jugar si el entrenador lo considera necesario, mientras que la situación del segundo es algo más compleja teniendo en cuenta que no disputa un partido oficial desde el pasado 3 de marzo en la victoria por la mínima ante el Girona.

Una eventual baja de Omar Mascarell reduciría el margen de maniobra de Javier Aguirre, aunque sobre el papel no supone un grave contratiempo a la hora de dar forma al once inicial teniendo en cuenta que la posición de pivote es para Samú Costa, que es indiscutible para el preparador mexicano y ya no fue de la partida en Mestalla precisamente para minimizar los riesgos.

También es un fijo en las alineaciones de Javier Aguirre Martin Valjent, que acumula casi un mes fuera de las convocatorias y y su ausencia elevaría las opciones de Gio González de formar como central en lugar del carril, donde se presume poco probable la reaparición en el once de otro habitual del técnico mexicano, Pablo Maffeo, que regresó a una lista el pasado fin de semana en la visita a Mestalla. El lateral, que pasó por el quirófano por su lesión en el menisco, no juega desde principios de año y se presume difícil que reaparezca en un duelo de la intensidad de la final de la Copa.

En el Athletic Club la principal duda en la pizarra de Ernesto Valverde es Yeray Álvarez, que se lesionó en el partido ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Dani Vivian y Aitor serían los centrales titulares en Sevilla si no se recupera a tiempo.

La otra incógnita, a priroi menos preocupante, es el estado físico de Nico Williams. El delantero internacional regresó de los amistosos frente a Colombia y Brasil con una sobrecarga en la musculatura isquiosural de la pierna derecha y Ernesto Valverde optó por dar descanso al menor de los Williams en el Bernabéu esperando que esté plenamente recuperado para la final de Copa.