El Mallorca supera el test de Mestalla y pone el punto de mira en la final de Copa

El Real Mallorca sumó un punto en Mestalla ante el Valencia tras empatar a cero en un encuentro donde firmó un choque muy serio y sacó provecho del enorme trabajo llevado a cabo durante los noventa minutos. Ahora sí, tanto Aguirre como los futbolistas pueden poner el punto de mira en la final de Copa de este próximo sábado con la conciencia bien tranquila porque en los partidos previos a la gran cita de Sevilla han cumplido con nota alta.

El Mallorca entró al partido con las ideas claras y con el concepto general de hacia dónde quería dirigir el partido. La base fundamental fue interrumpir la salida de balón del Valencia en su propio campo, incluso más cerca del área de Mamardashvili que de la línea de medios. Para ello, el trabajo de Muriqi, Larin, Darder y Morlanes resultó fundamental porque llevaron a cabo un papel fundamental para que el conjunto de Rubén Baraja nunca pudiera mover el balón a su antojo.

El once bermellón hace muy bien este trabajo, pero ante el Valencia no solo supo interrumpir la creación del rival, también expuso ideas y generó fútbol en campo visitante. El paso de los minutos dejó precisamente un tratado de intenciones muy claro por parte del cuadro isleño, circunstancia que no supo contrarrestar el conjunto ché.

El once local además permitía también al Mallorca conducir el balón hacia la zona ancha. Principalmente Copete era quien lo hacía y automáticamente el once rojillo disponía de piernas y hombres en la sala de máquinas para tratar de activar ideas con las que conducir el balón en la zona de peligro rival.

Eso era lo que más costaba, pero aún así se acercó con más peligro el Mallorca que no el Valencia. Al menos hasta el minuto 23 de juego. Un par de aproximaciones tras pasar el balón por Darder sembraron cierta inquietud en el área de Mestalla.

Sin embargo, la oportunidad más clara fue la de Hugo Duro que recibió una asistencia perfecta en el interior del área en el ecuador del primer tiempo. Nastasic estuvo perfecto y metió la pierna en el momento justo y el instante ideal para desbaratar lo que era un disparo a puerta con Greif prácticamente batido.

Sostuvo el Mallorca el marcador en esa acción delicada y el partido siguió moviéndose por un guion establecido entre dos equipos como el Valencia, uno de los que menos remata de la Liga contra el equipo rojillo, uno de los que menos tira, aunque eso sí, saca una enorme rentabilidad a sus pocos disparos.

La mejor acción del cuadro bermellón apareció poco antes de la media hora cuando Darder se sacó una asistencia perfecta al interior del área. Muriqi no llegó, pero Jaume Costa creyó en ese balón y corrió para meter de nuevo al interior del área. El remate final de Jaume Costa lo detuvo el portero.

Ni Greif ni Mamardashvili aparecían en el partido, lo que indicaba que el juego era más de elaboración y destrucción en las inmediaciones del área que otra cosa. Poco antes de la media hora llegó una acción conflictiva, un penalti señalado por Ortiz Arias por interpretar mano de Mascarell. Afortunadamente tras las protestas de los isleños el mal colegiado madrileño confirmó en el VAR que se había equivocado gravemente. Antes, eso sí, sacó amarilla a Larin por protestar.

❌ NO PENALTI



Ortiz Arias fue al VAR y rectificó su decisión: no vio mano en la acción de Omar Mascarell #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/BNeYmeSLzg — DAZN España (@DAZN_ES) March 30, 2024

El partido fue interminable en esa primera mitad, duró casi una hora. Tiempo en el que dos jugadores se lesionaron, uno por cada equipo, Yaremchuk que dejó su sitio a Diego López y Mascarell, que también tuvo que dejar su lugar a Samú Costa.

Con el empate a cero y con un Mallorca muy bien plantado se llegó al final del primer tiempo. Tras el descanso Larin dejó su puesto a Abdón en el arranque del segundo tiempo. El primer aviso nada mas empezar fue del Valencia. Hugo Duro trazó un disparo cruzado tras recoger entre centrales. La segunda mitad empezaba con un conjunto local más enchufado. El gol pudo llegar a los 47 minutos en un lanzamiento de falta de Pepelu en la frontal del área. Greif voló para rechazar el balón, que escupió el poste y Peter, libre de marca, no acertó en el remate en la misma línea de gol.

El Mallorca seguía vivo y poco a poco equilibró el campo. Muriqi remató alto y muy forzado un balón servido por Darder que tras tocar en Morlanes y Nacho Vidal, fue rematado por el kosovar por encima del larguero.

Hay 0-0 que se explican rapidito



Greif se encarga 😏 Otro PARADÓN del eslovaco#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/Og4JLbvA1S — DAZN España (@DAZN_ES) March 30, 2024

El partido era más eléctrico que en primer tiempo y Greif tuvo que actuar ante Hugo duro hasta en dos ocasiones, una de ellas tras una gran estirada. El portero es más que fiable para una final como la del sábado y ayer lo demostró. El partido entró en esa fase de rayos y truenos y con Radonjic eso siempre suele suceder. La tuvo en el minuto 83 en un balón a bocajarro que rechazó como pudo el portero del Valencia y en otra ocasión en la que centró a Abdón, que trató de sorprender sin dejar apenas botar el balón.