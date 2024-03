¿Dónde se ubicará la pantalla gigante en Palma para seguir la final de Copa?

El Athletic Club de Bilbao situará la pantalla gigante en San Mamés para que todos los aficionados que lo deseen y no viajen a Sevilla puedan vivir la final de Copa entre su equipo y el Mallorca. Previo pago de una entrada la podrán seguir juntos en su estadio. En la Isla no será así porque inicialmente la idea es que la pantalla se instale en un lugar de Palma y no en el estadio de Son Moix, como por ejemplo se hizo en el partido de vuelta de semifinales ante la Real Sociedad. La idea es que la gran fiesta sea en la ciudad y que se genere un ambiente todavía más especial.

Descartado inicialmente el estadio de Camí dels Reis ¿dónde pude ubicarse la pantalla para dar cabida a todos los aficionados? Esta pregunta a día de hoy no tiene respuesta porque tanto Cort como el Mallorca están esperando a decidir dónde la sitúan. Ambas instituciones tienen claro que será en Palma, pero ya hay una ubicación que también está descartada al igual que Son Moix. El año del ascenso de Segunda B a Segunda División, cuando el equipo jugaba en Miranda, la pantalla se situó en la plaza de las Tortugas, pero al igual que el estadio, también se ha descartado esta ubicación para encontrar un lugar más espaciado, entendiendo eso sí, que en caso de victoria será ahí donde se celebrará la gran fiesta porque es donde los aficionados del Mallorca celebran los éxitos de su equipo. Se está a la espera de conocer finalmente el número de seguidores que van a desplazarse a Sevilla. Si son 15.000 o 17.000 o finalmente 20.000 la idea es trasladar la pantalla a una localización o otra de la ciudad de Palma. En cualquier caso habrá pantalla gigante y esta, salvo cambio radical, se ubicará en la ciudad.