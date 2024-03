Quedan menos de tres semanas para la gran final de la Copa del Rey en Sevilla. El 6 de abril es una fecha marcada en rojo por la afición del Real Mallorca, ya que esperan que los de Javier Aguirre consigan la segunda copa en toda su historia ante el Athletic. Sin embargo, no está siendo nada fácil encontrar cómo llegar hasta Sevilla. Los precios de los vuelos y su disponibilidad han obligado a muchos a buscar alternativas más económicas para poder ir a la gran final.

Por ello, desde Ultima Hora hemos lanzado una pregunta en Instagram: «¿Vas a ir a la final de la Copa del Rey? Cuéntanos cómo irás a Sevilla aquí». De esta forma, hemos propuesto a través de redes que nuestros usuarios nos cuenten cómo tienen pensado ir hasta tierras andaluzas para apoyar al Mallorca ante el Athletic. Y hemos contabilizado más de 100 respuestas por parte de los lectores.

Así pues, la opción que más se ha repetido es la de coger barco hasta Valencia (Dénia) y luego bus hasta Sevilla. Ha sido la alternativa más solicitada por parte de los usuarios que no han querido/podido coger uno de los vuelos directos hasta Sevilla. Aunque también los hay que han decidido no ir luego en bus. De esta forma, aparecen otras opciones de transporte como coches alquilados, autocaravanas o furgonetas. Por otro lado, los que han optado por ir en avión, también se las han ingeniado para buscar alternativas que no implicaran ir directos a Sevilla. Entre las combinaciones, destacan vuelos con escala a Málaga, Alicante, Madrid o Gran Canaria.

Aprovechar la estancia para visitar Sevilla

Muchos de los aficionados sólo podrán quedarse en Sevilla hasta justo después del partido, ya que tienen el vuelo el domingo por la madrugada, un par de horas después de que finalice el encuentro. Sin embargo, otros han aprovechado para ir un día antes de la gran final y disfrutar de un fin de semana en la ciudad.

Algunos de nuestros lectores han indicado que se irán el domingo o el lunes porque también quieren pasar algo de tiempo visitando algunos lugares emblemáticos de Sevilla, ya que al fin y al cabo es un viaje y quieren disfrutar al máximo de la experiencia.