Los nombres propios del Mallorca Juvenil que aspira el domingo a la Copa

El Mallorca juvenil quiere que a la cuarta sea la vencida. Después de perder las finales de 2000, 2002 (ambas ante el Barça) y 2003 (en la prórroga frente al Espanyol), el equipo nodriza bermellón persigue en el mediodía del domingo (12.00 horas, IB3) el primer título de la Copa del Rey de su historia ante el Espanyol, precisamente su último verdugo en aquella edición de hace más de 20 años. Después de golear al Badalona en las semifinales (5-0), el conjunto dirigido por Carlos Muñoz quiere cerrar el círculo y poner la guinda a una generación de oro. Son chicos nacidos entre 2005 y 2007 acostumbrados a realizar buen fútbol y a ganar siempre en todas las categorías. Fueron campeones de Liga, de Mallorca y de Balears en cadete. Con el juvenil B lograron el título con récord de puntos y muchos de ellos brillaron a buen nivel con el San Francisco el curso pasado. Así es el Mallorca juvenil.

Joan Pol. Nacido el 29 de agosto de 2005, fue clave para que el Mallorca se clasificara para la Final Four. Paró un gol y marcó otro en la tanda de penaltis ante el Deportivo. Grandes reflejos bajo palos.

Alberto García. Lateral derecho. Nacido el 10 de mayo de 2005. Procede del San Francisco Nacional. Portento físico y muy disciplinado.

Santi Ávila. Lateral izquierdo. De 19 de febrero de 2005. Técnico, con un gran golpeo de balón y se incorpora con suma facilidad al ataque.

Pablo Moya. Central. Hermano de Toni Moya (jugador del Zaragoza). Siempre ha jugado en categorías superiores a su edad. Un nivel por encima del resto. Nació el 16 de febrero de 2005.

Gabi Rodríguez. Nacido el 12 de enero de 2005. Central derecho, alto y fuerte físicamente. Contundente defensivamente.

Samuel Guzmán. Pivote defensivo que procede de La Salle. Técnico, elegante con el trato de balón, nació el 11 de septiembre de 2005.

Cesc Riba. Nacido en Igualada el 14 de julio de 2006, pasó por el Espanyol.

Jandro García. Es un 8 nato. Un todocampista. Nació el 23 de febrero de 2006.

Jan Salas. La única ausencia de la final por su expulsión en ‘semis’. Nacido el 10 de agosto de 2005. Es el típico 10. Elegante, gran visión de juego para dar el último pase. Capacidad de liderazgo. Cuando el partido está atascado...balones a Jan. Una baja sensible si no prospera el recurso.

Alex Woiski. Nacido el 17 de marzo de 2006, el héroe del pase a la final con su hat-trick. Delantero vertical, astuto, inteligente y con mucho gol. Un crack con mucho futuro. Lleva 10 goles en la Liga.

Marc Scuri. Extremo derecho catalán que procede del Badalona. Habilidoso e intenso. Nació el 21 de agosto de 2005.

Antonio Bueno. Lateral izquierdo. Nació el 15 de enero de 2005. Responsable, bien ubicado. Grandes centros desde la banda.

Alex Expósito. Regresa al equipo después de una larga lesión de rodilla. Pivote zurdo, dirige el juego. Es uno de los capitanes. Nació el 19 de enero de 2005.

Tomás Balcedo. Central izquierdo con buena salida de pelota desde atrás. Templanza. Buen juego aéreo. Del 27 de febrero de 2005.

Álex Torà. Centrocampista. Jugó en el Calafell. Nacido el 26 de marzo de 2005.

Bruno Calcagno. Media punta/Interior. Gran visión de juego. jugador zurdo. Muy técnico. Puede jugar la final por la sanción de Salas. Del 2 de abril de 2005.

Axel Bejarano. Extremo desequilibrante. Puede jugar en cualquier posición de arriba. Gran capacidad de regate y es un jugador que tiene mucho gol. Del 28 de mayo de 2005.

Raúl Alarcón. Lateral derecho. Del 17 de junio de 2005.

Alejo Galiano. Mediocentro con grandes cambios de orientación y buen golpeo de pelota. Del 27 de julio de 2005.

Nicolás Baratucci. Del 7 de enero de 2006. Interior o mediapunta con llegada. Buen filtrador de pases. Trabajador.

Marc Monedero. Portero que domina el juego aéreo. Del 16 de enero de 2005.

Federico Lussenhoff. Hijo del Colorado. Del 22 de febrero de 2005. Llegó a mitad de temporada del Constància de DH.

Ismael Oketokoun. Del 8 de abril de 2006. Ha regresado a mitad de temporada tras marcar 14 goles con el San Francisco Nacional.

Javier Olaizola. Hijo de El Vasco. El más joven del grupo (nació el 15 de marzo de 2007). Central zurdo, buena salida de balón, gran desplazamiento en largo y bien en el juego aéreo.

Carles Sogorb. Del 23 de agosto de 2005. Internacional bajo las órdenes de Julen Guerrero. Lateral derecho eléctrico, técnico y muy ofensivo.