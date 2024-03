Javier Aguirre: «Ocho puntos sobre el descenso son buenos, pero no definitivos»

Javier Aguirre manifestó al final del encuentro que el Mallorca se llevó «un partido igualado» y que esta semana, con la clasificación para la final de Copa y el triunfo ante el Girona «el trabajo del equipo queda muy reforzado». «Tuvimos un partido muy igualado donde pudimos hasta perder incluso. El equipo tiene un premio a su esfuerzo, entendimos las virtudes del rival y las minimizamos. Ocho puntos sobre el descenso son buenos, pero no definitivos. Luis Aragonés decía que las ligas se deciden en los últimos diez partidos. No entramos en esa fase, estamos apenas en ello. Vamos a intentar mantener este margen para seguir con este proyecto del Mallorca», manifestó.

«El equipo está enchufado», aseguró el mexicano. «Ante el Girona he forzado a Martin (Valjent), no iba a jugar, amaneció mal de la rodilla. Tenía un dolor que el doctor lo pudo controlar y le agradezco que jugara. Respondió bien y no podía más cuando fue sustituido. Copete también tenía mucha carga en los isquios, pero lo hacía tan bien, que le dije que aguantara hasta el final», relató el entrenador del Mallorca.

Los dos triunfos en apenas unos días hacen que el grupo refuerce su moral. «Esta semana nos viene bien, refuerza un poco el trabajo del día a día. Yo trato de ser el mismo en la victoria, la derrota o el empate y hoy tuvimos ese puntito de fortuna o ese amor propio para evitar que el Girona marcara. Salió bien. Refuerza el ánimo, ayuda mucho trabajar tras victoria», admitió el entrenador del Mallorca.

Futbolísticamente el equipo sigue creciendo, afirmó el entrenador. «La idea de nuestro equipo es siempre la misma. El Girona era un rival como otros, que si les dejas el balón y les permites llegar te van hundiendo y tanto este partido como también en el anterior que jugamos contra ellos la idea era marcar al hombre todo el campo, luego acabas la gasolina y guardas un poco más la ropa. Ese día tirábamos y entraba la pelota y nos encontramos con un tres a cero. En este partido de Liga nos encontramos con un gol y eso nos da espíritu para seguir creyendo, somos un equipo complicado y de cada vez hacemos más cosas bien con la pelota. Tenemos energía, ganamos segundas jugadas, balones ofensivos, somos un equipo complicado, es cierto que en la Liga vamos algo rezagados, pero uno tiene lo que merece, no más», reflexionó Aguirre.

El técnico fue preguntado por el buen partido de Mascarell. «Jugó un partido muy intenso, como Dani, Antonio, los dos puntas, los jugadores de refresco... Los chicos son muy celosos y luego se enojan, si cito uno y a otro no, tienen el ego muy grande los cabrones», bromeó el entrenador.

Sobre la suplencia de Nastasic, el entrenador indicó que no sucede nada con el jugador. «Nastasic trabaja muy bien, ni sabía que llevaba dos partidos sin jugar, iba a entrar por Copete. El año pasado, cuando jugaba dos o tres partidos seguidos tenía molestias por un hernia lumbar y le impedía tener esa continuidad, ahora está solucionado y no me había dado ni cuenta que llevaba dos partidos sin jugar. Tenemos un equipo muy igualado y siempre damos la cara, salvo en Montilivi, que nos pasaron por encima y lo maquillamos con dos goles de Abdón al final».

Sobre si dos o tres partidos en casa puede avanzar mucho la permanencia visto la puntuación de los rivales situados en la zona baja, el entrenador se mostró prudente: «Nunca se sabe el tema de la puntuación. Nunca en la Liga se han quedado tan abajo como sucede ahora, los de arriba ganan muchos puntos, hay que ir día a día, ir de final a final y no hacer cuentas porque luego no funciona»

«El año pasado tuvimos mucha fortuna, sobre todo al final y nos quedamos a tres puntos de Europa, es muy difícil de entender, iba a ser difícil repetir esto y sabíamos que estaríamos seis o siete equipos como hemos estado ahora en la clasificación. Llegó la final de Copa y nos encontramos con algo bueno y esto te refuerza, esta semana te refuerza, le ganamos a un gran equipos que pelea Champions a otro para meternos en una final y vale la pena el sufrimiento», declaró el técnico del Real Mallorca.