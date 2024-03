El Real Mallorca sigue de fiesta

La fiesta continúa para el Real Mallorca. Sigue sonando la música en el vestuario del finalista de la Copa del Rey, que este domingo ha dado un salto de varios metros en dirección a la meta de la permanencia. Un gol de José Manuel Copete, el tercero que anota un defensa bermellón en la última semana, desmontaba a un Girona que se esforzaba por seguir en Son Moix la estela del Real Madrid y elevaba un par de peldaños en la clasificación al ejército de Javier Aguirre, acampado ahora ocho puntos por encima de los puestos de descenso. Definitivamente, la vida tiene otro color para el conjunto isleño (1-0).

Encaramado a esa misma ola a la que se aupó en San Sebastián, el Mallorca ponía boca abajo al Girona con una primera parte muy bien argumentada. Siguiendo el hilo del careo que ambos habían mantenido en los cuartos de la Copa y sobre la misma portería sobre la que descargó aquel día todo su fútbol, el equipo de Aguirre metía en la cueva al de Míchel y empezaba muy pronto a medir a Gazzaniga con un juego vertical, ataques rápidos y acciones a balón parado. Solo en la primera mitad facturaba hasta siete saques de esquina el cuadro isleño, que trazaba a su vez una decena de remates sobre la portería catalana.

El primero aviso serio salía de las botas de Muriqi, que intentaba superar por alto la salida del portero aprovechando un envío en largo de Gio. Casi a continuación era Dani Rodríguez, con un centro que se iba contaminando por el camino, el que estaba a punto de sorprender al guardameta visitante, que en su intento de alejar el balón lo llevaba a su propio larguero.

El Mallorca respondía con una intensa defensa a las estiradas del Girona y conseguía que el partido se jugara en torno al área rojiblanca, pero no llegaba a plasmarlo en el marcador aunque ni Muriqi ni Larin soltaban el pico y la pala. Como en Mendizorroza y en Anoeta iba a ser un defensa el que rompiera el hielo. Copete seguía el rastro de Nastasic y Gio, los últimos goleadores del equipo, y tiraba la puerta de Gazzaniga con un zurdazo explosivo dentro del área. Una acción que tenía que aprobar el VAR para descartar una posible mano de Larin en la cadena de rechaces que terminaba con la pelota suelta frente al central sevillano.

El gol premiaba el esfuerzo colectivo y saciaba la sed de un Mallorca que se largaba al descanso orgulloso, con la tripa llena y sin una sola señal de la resaca del Reale Arena. De hecho, parecía que el equipo que había estado de copas hasta la madrugada unos días antes era el Girona.

Míchel, descolocado tras un primer acto en el que a su equipo no le salía nada, agitaba el árbol durante el intermedio esperando a que cayera algún fruto. Sin nada a lo que agarrarse, al Girona no le quedaba otro recoveco por el que meterse que el de lanzarse en manada a por el empate. Por pura inercia, cambiaba el sentido del juego pero no el contexto. El Mallorca, que se siente como en casa cuando se empadrona en su propia área para defender lo que tiene, se colocaba la armadura y levantaba una pared con la que los catalanes iban a estrellarse una vez detrás de otra. Con solo dos cambios (Portu y Stuani), no le alcanzaba al segundo clasificado, que solo hacía daño por desgaste. Sus acercamientos más claros al empate iban a morir en el sitio. El primero, a falta de quince minutos, en el cuerpo agigantado de Copete. El defensor de Écija, además de gol, firmaba un encuentro impecable en las tareas de protección y frenaba hasta dos veces un ataque emponzoñado de Savio. La segunda ocasión clara del Girona, ya sin apenas segundos en el reloj, se basaba en un tiro centrado de Yan Couto que Rajkovic mandaba a córner con adornos.

Resistía el Mallorca con la grada a su espalda y el marcador de su lado para confirmar que su semana fantástica y dejar más atrás que nunca al monstruo del descenso. Que siga sonando la música en Son Moix. Que no se acabe la fiesta.