Emilio Nsue: «Me han humillado mundialmente»

Emilio Nsue, Bota de Oro de la Copa de África que acabó en Costa de Marfil, ha sido expulsado de la selección de Guinea Ecuatorial «por incurrir en varios episodios de indisciplina antes, durante y después de la participación de la selección» en el torneo, según informa este martes el medio digital Actualidad Guinea Mundo, que publica una resolución firmada por el secretario general de la Federación Ecuatoguineana de Fútbol, Juan Antonio Nguema. 💥 Emilio Nsue: «En mis 12 años es la mayor humillación que he sufrido y que hemos sufrido como selección» pic.twitter.com/1n0GbcDuLe — ÁFRICA FUTBOLERA (@AfricaFutbolera) February 15, 2024 Emilio ha sido contundente. Asegura que en la selección no existe el régimen interno y que lo único que han querido ha sido «humillarlos porque no hay régimen interno. Nadie nos ha llamado para decir que somos indisciplinados. Han querido humillarnos. Han amenazado a nuestro entrenador para que diga que somos indisciplinados», afirma Emilio. «Quieren cambiar el proyecto deportivo y traer brasileños. Eres un sin vergüenza, somos la décima mejor selección del continente africano», asegura. 🔥 Emilio Nsue: «Nos quieren llevar a jugar contra la Selección de Aragón. Este es el nivel intelectual de estos analfabetos y ladrones» pic.twitter.com/aPr1bMZGbG — ÁFRICA FUTBOLERA (@AfricaFutbolera) February 15, 2024 «En mis 12 años es la peor humillación que yo he sufrido y vosotros lo habéis sufrido en el pueblo de Guinea Ecuatorial. Os parece normal que yo llegue a Costa de Marfil, me digan que me van a recibir. Me han tirado sin ninguna explicación, se han inventado un régimen interno ilegal. Me han humillado mundialmente», insiste muy enfadado. «Voy a ir a por vosotros, sois lo peor de Guinea Ecuatorial. Sois o vosotros o nosotros, vamos a ir hasta el final. Corruptos, cánceres y sin vergüenzas", indica en alusión a los dirigentes. 💥 Emilio Nsue: «Amenazan al mister continuamente y lo tienen chantajeado. Le han dicho que no le van a renovar, ¿qué habéis hecho vosotros sin vergüenzas? pic.twitter.com/KWnwW4l8ng — ÁFRICA FUTBOLERA (@AfricaFutbolera) February 15, 2024 «Voy a morir por mi país, voy a entregar la bota al pueblo y que la disfruten. La selección está por encima de todo y de todos. Viva la Nzalang y Guinea Ecuatorial», afirma. «La Nzalang va a seguir pero con este Presidente y su Directiva no vamos a ir. Seguir con ellos sería una humillación.Han falsificado el carné de las vacunas para la Copa África» llega a denunciar el futbolista.