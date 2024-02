Javier Aguirre: «Es un partido para meterse en la historia del Real Mallorca»

El técnico del Real Mallorca, Javier Aguirre, ha asegurado que el partido de este martes ante la Real Sociedad es el más importante de su trayectoria en el banquillo bermellón porque es para «meterse en la historia del club» y ha destacado que es un partido marcado por la «ilusión» y en el que ve clave «ser inteligentes» porque se resuelve en 180 minutos. El técnico mexicano, que no podrá contar con el lesionado Pablo Maffeo y el sancionado Antonio Raíllo, ha revelado que desconoce los motivos por los que este lunes aún no sabe si podrá contar con Nemanja Radonjic por motivos que no ha querido o sabido precisar.

Javier Aguirre ha señalado que el partido ante el Sánchez Pizjuán frente al Sevilla que resultó decisivo para lograr la salvación en su primera temporada en el Real Mallorca fue el más importante que le había tocado vivido en el banquillo bermellón, aunque ahora pasa a ser este porque es «para meterse en la historia del club» en la que será su segunda presencia en unas semifinales de la Copa del Rey. El entrenador mallorquinista ha incidido en que todos tienen que tener presente que la eliminatoria «no termina aquí» y está «50-50». El técnico mexicano ha asegurado que hay «mucha ilusión en el equipo» y ha subrayado que el el vestuario del Real Mallorca tiene que concienciarse en que es «el último en casa de la Copa del Rey en tenemos que dar una buena imagen y hay que entender que es una eliminatoria de 180 minutos que no acaba aquí y en la que hay que ser inteligentes». Noticias relacionadas Real Mallorca - Real Sociedad: entradas agotadas Más noticias relacionadas Aguirre remarcó que los futbolistas «están hipermotivados y saben lo que se juegan» y ha enfatizado la necesidad de «entender que son 180 minutos y que ganar o perder por dos no quiere decir nada». «Hay que jugar como si fuera el último partido en Palma y espero que el estadio esté rebosante porque así estará el Reale Arena y es algo fantástico para el jugador. Influye en la vitalidad porque desde calentamiento es un chutazo de adrenalina», ha señalado. Sobre la Real Sociedad, Javier Aguirre ha detallado que entre las claves están «no ponerse nerviosos, no perder el orden y estar concentrados en el balón detenido». Además, también ha elogiado que los de Imanol Alguacil «bloquean mucho» en las acciones de estrategia. «Estamos advertidos y también el hecho de que no permiten transiciones porque interrumpen el juego. Es un equipo que me encanta porque dentro del reglamento lo hacen bien y tienen jugadores de mucha calidad que bajan al barro y corren como un equipo pequeño que no lo son porque pelean en Europa. Hay que saber competir porque es un terreno que dominan bien». Javier Aguirre ha afirmado que será fundamental no cometer errores en la salida del balón ante la presión alta de la Real Sociedad tal como sucedió el viernes en San Mamés, aunque respecto a la derrota ante el Athletic Club ha matizado que las circunstancias de «dos goles de churro en 15 minutos» comprometieron la puesta en escena de un equipo, que, eso sí, ha admitido que fue «presa fácil» porque se desconectó.